Фильм узбекского режиссёра и сценариста Ёлкина Туйчиева «Две тысячи песен Фариды» был удостоен гран-при среди полнометражных работ Второго международного фестиваля кино стран содружества «Московская премьера», сообщило ИА «Дунё».

Картина рассказывает историю Комила, который «живёт на краю мирских забот, общества, ценностей, разделяющих богатых и бедных». У мужчины есть единственная надежда — иметь своё продолжение, ребёнка. «Сюжет разворачивается на фоне гражданской войны в Центральной Азии и тревоги населения за своё будущее из-за надвигающейся власти большевиков», — говорится в описании фильма.

«Это сильное кино с потрясающей операторской работой, где камера то порхает как у Миклоша Янчо, то замирает и любуется на героев через дверной проем, и где красивый в своей жестокости финал кажется единственно возможным», — отмечается в обзоре журнала «Искусство кино».

Ёлкин Туйчиев — заслуженный деятель искусств Узбекистана. По собственным сценариям он поставил фильмы: «Подросток» (2005), «Источник» (2006), «Безмолвие» (2008), «Постскриптум» (2010), «Ангел» (2010), «Летающая девушка» (2010), «Немой дом» (2011), «Дом для русалок» (2015), «Женщина из рая» (2016) и другие.

Кинофестиваль проходил 12−17 ноября в Москве. В конкурсную программу полнометражных и короткометражных фильмов вошли картины из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Литвы, России, Узбекистана и Украины.

По данным портала kino-teatr.ru, среди полнометражных работ специальным призом жюри фестиваля отмечен за лучшую режиссёрскую работу Виталий Суслин, снявший картину «Седьмой пробег по контуру Земного шара». Лучшими актёрами признаны Ана Морарь, сыгравшая в молдавско-немецком фильме «Анишоара», и Насретдин Дубашев за роль в кыргызской «Шамбале», удостоенной также специального упоминания жюри за актёрскую работу Артура Аманалиева.

Среди короткометражек победу одержала российско-казахстанская «Парамнезия» Милы Фахурдиновой. Специальные призы жюри вручили ленте «Домбыра» казахского режиссёра Рамазана Халиоллы и кыргызской «Карусели» Адилета Каржоева. Специальном упоминанием жюри отмечена украинско-французская картина «В нашей синагоге» Ивана Орленко.

Событиями кинематографического года признаны белорусский фильм «Купала» Владимира Янковского и «Дети землетрясения» Мурада Алиева, созданные кинематографистами Туркменистана и России.