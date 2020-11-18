В Узбекистане времен пандемии коронавируса за каждыми новые данными о финансовых операциях населения стоит, прежде всего, не экономическая реальность, а психотерапия наших денежных властей. Скорее всего, в этих цифрах не столько фактическая истина, а некий призыв к спокойствию.

К примеру, в конце октября Госкомстат сообщил, что впервые с 2007 года совокупные доходы населения снизились: в январе-сентябре этот показатель опустился на 0,3%. Безусловно, сказались пандемия и локдаун, да так, что даже наша статистика была вынуждена подтвердить этот отрицательный тренд.

Для баланса просто необходим был позитив — и на днях его обнаружили. За десять месяцев этого волнующего года население продало банкам 3,7 млрд долларов, а купило — 3,3 млрд долларов, что в 2,7 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом накануне сообщил ЦБ.

На мой взгляд, самое интересное в этих цифрах — не констатация рекордной любви наших граждан к доллару как средству сбережения. По сути, если сравнить динамику покупки и продажи, то в октябре сброс валюты населением в банки также был высокими: больше мы продавали только в докоронавнирусную эпоху — в феврале. Полагаю, что значительная часть валюты уже возвращена обратно в банки.

Как мне думается, во всех этих цифрах главное — психотерапевтический эффект. Вот, мол, смотрите — есть же у людей средства, в первую очередь, на покупку долларов. Вероятнее всего, рост этой динамики совпал с восстановившимся потоком денежных переводов, поступающих в Узбекистан. Накопленная «валютная» подушка за прошедший период составляет около 400 млн долларов — с учетом более 34-миллионного населения страны не бог весть какая большая цифра, но в сегодняшней ситуации, как говорится «не до жиру».

Коронавирус с самоизоляцией окончательно предопределили целесообразность иметь денежный валютный запас. Открытие границ и незначительный всплеск выездного туризма, способствующего покупке долларов, пока влияют на динамику внутреннего рынка наличной валюты незначительно.

Начало продажи населению золотых слитков — интересный альтернативный инвестиционный инструмент, позволяющего сохранить и прирастить сбережения. Но пока очень сложно предсказать, насколько динамика внутренних цен на золото будет сильно отличаться от валютного курса, чтобы люди смогли использовать благородный металл для страховки своих суммовых накоплений от инфляции.

Возможно, более пристально всмотреться в благородный металл заставят новости с международного валютного рынка. На днях стало известно, что аналитики банка Citigroup прогнозируют падение курса доллара на 20% в случае распространения вакцин от коронавируса и восстановления мировой экономики.

Способы увеличить размеры наших сбережений — это еще и самая объективная картина реальной жизни. Что-то мне подсказывает, что моя соседка Хадича-опа вряд ли со своей пенсии накопит даже на самый маленький из предложенных на продажу слитков. Она по-прежнему все свои надежды возлагает на денежный перевод от своей дочери, работающей в России.

Вопрос «как быть тем, кто даже такого варианта дохода не имеет» уходит далеко в глубины нашего макроэкономического космоса. К любому графику покупки и продажи наличных долларов желательно всегда прилагать и социологические опросы о том, кто во время ковида уже потратил все свои сбережения во время карантина и у кого их никогда и не было.

Впрочем, все возникшие вопросы и проблемы зависят сегодня не только от нашего личного благосостояния. Они связаны с тем, как мы будем дальше продолжать начатые реформы в экономике. Развернемся ли полностью лицом к нашему предпринимательству, как скоро запустим программу борьбы с бедностью, выстроим жизнь по законам, а не знакомству, и, наконец, откроемся полностью миру. И тогда, может быть, никакие психологические тренинги в вопросах общего благосостояния уже не понадобятся в массовом порядке.

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