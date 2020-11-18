Во всем мире число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 55,7 миллионов. Из числа заболевших более 1,3 миллиона человек скончались, свыше 35,8 миллиона — выздоровели, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Мировым лидером по числу случаев COVID-19 остаются США (11,3 миллиона). Затем следуют Индия (8,9 миллиона) и Бразилия (5,9 миллиона). На фоне роста заболеваемости коронавирусом многие страны вернулись к карантинным мерам — Австрия, Шотландия, Южная Корея и США. Стратегию борьбы с COVID-19 изменила и Швеция, которая в начале пандемии, в отличии от других европейских стран, не вводила широких ограничений. Новые правила будут предложены в качестве рекомендаций, а не требований, и вводить штрафы за их несоблюдение шведские власти не планируют.

Власти Турции объявил о введении комендантского часа в выходные дни (с 20:00 до 10:00), а также о закрытии кафе и ресторанов. Спортивные мероприятия будут проводиться по-прежнему без зрителей, а кинотеатры останутся закрыты до конца года. Работа торговых центров, рынков и парикмахерских будет ограничена до 20:00. Кафе и рестораны смогут работать на вынос.

На масштабный национальный локдаун решились и власти Ирана. Карантинные меры вводятся с 21 ноября и будут действовать до конца эпидемии. Ограничения будут определяться по тому, какая степень заболеваемости присвоена тому или иному месту: красная, оранжевая или жёлтая. В «красных» районах будет запрещена значительная часть деятельности, за исключением тех, которые представляют важность для жизнеобеспечения граждан.