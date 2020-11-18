Торговый квартал Alfraganus — это гарантированный успех для любого коммерческого бизнеса. Необычный для столицы формат стрит-ритейла по предварительным оценкам будет привлекать до 210 тысяч потенциальных клиентов в неделю.

Бизнес и предпринимательство

На территории проекта предусмотрены помещения от 15 до 1000 кв. м. А это значит, что можно открыть как маленькую сувенирную лавку или аптеку, так и масштабный гипермаркет или автосалон.

Шопинг нон-стоп

За модными платьями, костюмами, шубами или детскими товарами можно смело отправляться в Alfraganus. Помимо магазинов масс-маркета на территории 118 тысяч кв. м предусмотрена зона премиальной коммерции. Здесь будут представлены шоурумы известных мировых брендов, а также автомобильные салоны, гипермаркеты и гастробутики.





Развлечения для всех

Торговый квартал Alfraganus воплотит в себе все, что есть в сфере развлечений и досуга. Открытые и закрытые детские площадки, кинотеатры, боулинг, квест-румы, скейт-рампы, салоны красоты и спа-центры будут доступны для отдыха людей любых возрастов и интересов.





Рестораны и кафе

Также посетителей порадует обилие ресторанов и кафе в отдельной зоне торгового квартала. Здесь можно будет провести деловую встречу в дорогом ресторане или неформальный завтрак на террасе уютной кофейни.





Alfraganus — это масса новых возможностей для предпринимателей и огромное количество новых впечатлений для посетителей.

Подробную информацию о проекте можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: bizninguylar.uz

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