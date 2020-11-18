Каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в семейном тепле и уюте. Проблема устройства в семьи детей, оставшихся без опеки, для нашей страны очень актуальна. Необходимо содействовать семейному устройству сирот и поддерживать семьи, которые уже приняли на воспитание детей. На сегодня, по данным Министерства народного образования, из 2047 воспитанников домов милосердия количество круглых сирот составляет 316.

Каково это — быть приёмным родителем? Два отца, усыновивших детей, ответили на вопросы Нелли Каримовой о том, как это прошло в их семьях, с какими преградами и проблемами столкнулись родители и какая помощь им потребовалась.

Решиться на ответственный шаг

«Разговоры об усыновлении ребёнка мы вели с моей супругой ещё до свадьбы, — рассказывает усыновитель Николай. — Но активно стали думать об этом в первые годы нашей совместной жизни. Когда родилась наша дочь, я учился в Санкт-Петербурге. В 2006 мы с супругой и дочерью вернулись в Ташкент и вплотную занялись вопросом усыновления. Собрали документы, встали в очередь, и в 2008 году в октябре нам позвонили и сообщили о новорождённом мальчике. Так мы стали родителями двоих прекрасных детей. У нас было желание сделать что-то большое и доброе в этом мире. Невозможно полюбить и обнять весь мир, но можно сделать одного человека счастливым, изменить его судьбу».

Азамат, автор блога «Жизнь Отца», и его супруга — счастливые родители девятерых детишек: «У нас долгая история усыновления. Дети просили ещё „ляльку“, и мы думали о том, чтобы приютить хотя бы одного ребёнка… Но как-то весной приютили на один день одного ребёнка и поняли, что не хотим больше детей. А потом долго мучались мыслью: „Как там этот ребёнок?“ Переживали, что ему сложно. Мать тех детей летом, когда тепло было, ещё ходила по улицам. Мы не видели их, но осенью, с наступлением первых холодов, случайно встретили на улице и уже точно решили забрать их к себе, мать с радостью отдала детей нам. Было понимание: „Если не мы, то кто позаботится об этих детях?“. Мы взяли всех троих, не выбирая… Если будет возможность и встретятся ещё дети, наверное, и их примем в семью».

Какая помощь нужна приёмным родителям

Детям, лишившимся семьи, важно, помимо любви и заботы, также и понимание. Воспитанники детских домов зачастую имеют «букет» различных проблем. У детей отсутствуют элементарные бытовые навыки, могут наблюдаться проблемы с речью. Дети привыкли, что им должны помогать в решении всех проблем. Они не мотивированы учиться и отстают в развитии от своих сверстников. При всём желании персонал детского дома не может обеспечить живущим там детям семейные условия и показать им, что такое родительская любовь.

Поэтому приёмные родители сталкиваются с серьёзными проблемами, когда ребёнок отвергает новый, незнакомый ему образ жизни. Чтобы не совершать ошибки, людям, готовящимся стать приёмными родителями, и родителям с небольшим опытом необходимы знания.

«Вообще процесс адаптации всегда сложен, — делится своим опытом отец приёмного ребенка Николай. — Иногда бывает чуть полегче. Никогда не бывает легко. К этому должны быть готовы все родители, которые решаются принять ребёнка в семью. Нужно помнить, что на этапе принятия в семью приёмный ребенок никогда не будет похож на „своего“, он будет всегда отличаться от ожиданий родителей. Часто эти отличия будут не в лучшую сторону».

Николай уточняет: «Нужно помнить, что процесс адаптации имеет две стороны. С одной стороны, ребёнок привыкает к новой семье, новой обстановке и правилам. С другой стороны, родители привыкают к новому члену семьи. И ребёнок, и семья должны пройти этот этап с честью. Только нужно сказать, что ребёнок не готовился к этому, а вот приёмные родители обязательно должны быть готовы. Для этого перед принятием ребёнка таким людям лучше посетить соответствующие занятия. Не нужно жалеть для этого время или ресурсы. Эти знания обязательно пригодятся. К сожалению, нам не довелось посещать такие курсы. Их просто не было и нам никто не говорил об этом. В результате лично я пережил определённый кризис в жизни, связанный с принятием ребенка. В тот период я желал бы с кем-то поделиться своими переживаниями, но никто не мог меня понять и дать дельный совет».

«Процесс адаптации нелёгкий, зависит от характера ребёнка и приёмных родителей, — считает Азамат. — Есть разные периоды. Надо супругам видеть высшую цель, несмотря на ежедневные ситуативные проблемы. Главное, это с любовью заботиться и растить ребёнка».

В нашей стране необходимо создание центров семейного устройства или, по-другому, школ приёмных родителей, в которых будут работать высококвалифицированные специалисты и помогать будущим приёмным родителям преодолевать сложности в отношениях с приёмными детьми. Создавать положительный образ усыновления, чтобы приёмные родители могли оперативно решать возникающие проблемы, делиться опытом с теми, кто только собирается усыновить ребёнка. Необходимо поддержать новоиспечённых родителей, подсказать им, как реагировать на «неприятие» ребёнком новой семьи. Чтобы благое желание стать семьей для сироты не обернулось катастрофой для приёмных родителей.

Директор центра «Психосфера», психолог-консультант лаборатории психологии New Way, национальной эксперт ЮНФПА (Фонда ООН в области народонаселения) по психологической реабилитации жертв гендерного насилия Санжар Юлдашев говорит: «Психологические проблемы, с которыми сталкивается любая семья, решающая принять ребёнка в свою семью, связаны с культурой общества, с реакцией окружающих и родственников, со стереотипами. Если ребёнок начал активный процесс социализации в детских домах, возможно, ещё могут возникнут проблемы с адаптацией в новых социальных и материальных условиях».

Однако все эти проблемы, по мнению эксперта, преодолимы, если семьи, которые усыновляют детей, помимо организационно-правовых и социально-бытовых вопросов, будут прорабатывать ещё и важные психологические вопросы. Важна внутренняя психологическая готовность людей стать не только «функциональным», но ещё и «эмоциональным» родителем. Нужно подготовиться к принятию ребёнка в качестве полноправного члена семьи, что включает создание семейных мифов, правильное распределение родительских функций, создание таких семейных традиций и ритуалов, где у ребёнка будет развиваться чувство полноценной принадлежности к этой семейной системе, добавил психолог.

«На Западе есть такая практика, когда приёмные родители посещают школу приёмных родителей, — рассказал Санжар Юлдашев. — У нас, может быть, пока нет таких социальных институтов, но есть психологические центры, в которых будущие родители могут получить консультацию по вопросам усыновления и дальнейшего психологического сопровождения жизни ребёнка в семье. Я рекомендую будущим родителям обязательно пройти консультацию у семейного психолога. Квалифицированный семейный психолог исследует прежде всего личности будущих приёмных родителей, изучает структурные и динамические характеристики семьи и помогает им совместно ориентироваться и принять социально-ориентированное решение».

О преградах на пути усыновления

«Конечно же, прежде всего нужно говорить о психологических проблемах, с которыми сталкивается любая семья, которая решается принять чужого ребёнка в свою семью, — рассказывает Николай, — Это связано с культурой общества, с реакцией окружающих и родственников, со стереотипами. Если эти проблемы преодолены, то остальные не кажутся сложными. Хотя ожидание тоже не всегда легко переживается. Административные проблемы — это не проблемы. Скорее их можно назвать „проверкой на вшивость“. Если приёмные родители с терпением проходят все инстанции, то это говорит лишь об их готовности терпеливо принимать и ребёнка с его индивидуальными качествами и нуждами».

«У нас была одна преграда: врач из тубдиспансера, где мать детей состоит на учёте, решила отправить девочку сначала в санаторий, а затем в детский дом, уверенная в том, что „там“ лучше позаботятся о детях, — делится Азамат. — Биологический отец одной из девочек долгое время не хотел отдавать её матери, он пьянствовал и сожительствовал с другой женщиной, которая особо не заботилась о „падчерице“. Мы уговорили отца сперва положить девочку на лечение, он согласился. Когда лечение закончилось, он пропал, и мы забрали девочку к себе».

Как отреагировали родственники и друзья

Николай: «Реакция была совершенно разная. Некоторые до сих пор не верят, что наш сын приёмный. Мой отец покрутил пальцем у виска, а мама рассказывала жуткие истории. Реакция родственников и друзей не должна мотивировать или демотивировать. Решение принимается исключительно мужем и женой (а также взрослыми детьми в семье), и ответственность несут только они. Поэтому на принятие ребёнка должны решаться только такие семьи, которые способны самостоятельно принимать решение и нести ответственность. Мы называем такие семьи ресурсными. У таких семей должен быть достаточный запас прочности».

Азамат: «Родственники поддержали решение принять, но не все. Некоторые считали, что детский дом — это нормально. Друзья и близкие с пониманием отнеслись к нашему решению».

Из каких этапов состоит усыновление

Николай: «Обдумывание и принятие решения».

Азамат: «Наверное, первым делом это совместное решение супругов, подарить свою любовь и заботу ребёнку без родителей. Стремиться и быть верными принятому решению несмотря на сложности. Настойчивость в достижении цели, при сборе документов. Взаимная поддержка супругов».

Насколько сложно воспитывать приёмного ребёнка

Азамат: «Да, невольно есть глубоко в сердце разделение на „своего“ и „чужого“ ребёнка, и если есть понимание, что ты разделяешь, значит, надо стремиться не разделять и быть справедливым и любящим. Хуже, когда нет этого осознания, что ты разделяешь. Потом, есть сложность в том, что у „чужого“ ребёнка своя история жизни, порой тебе не знакомая. И у ребёнка всплывают порой неожиданные „воспоминания“ и реакции на это».

Николай: «Если говорить о „чужом“ ребёнке, то ОЧЕНЬ сложно. Но приёмный ребёнок не должен быть чужим. Его нужно принять — прежде всего, в сердце. Чужой ребёнок должен стать своим, любимым, родным. Я сам столкнулся с такой проблемой. Но мне помогла одна известная истина — мы любим то, во что вкладываемся».

О помощи государства

Николай: «Мы ничего не получили от государства. С того момента, как у нас появился приёмный ребёнок, никто нам не позвонил, никто не пришёл. Не было ничего. Поддержка государства предусмотрена лишь тем семьям, которые оформляют патронат. Усыновители и опекуны поддержки от государства не получают. На наш взгляд, государству необходимо очень хорошо поддерживать такие семьи, независимо от статуса адаптации. На самом деле, все эти родители решают государственную проблему — они заботятся о детях, оставшихся без попечения взрослых. Все эти дети являются гражданами этой страны и имеют право на помощь со стороны государства. Помощь должна включать в себя не только достаточную финансовую поддержку, но и обеспечение медицинской помощью, психологической поддержкой и помощью других специалистов. Всё это должно быть на расстоянии вытянутой руки. Приёмные родители не должны оставаться наедине со своими сложностями.

Азамат: «Нам никак не помогли. К сожалению государству, а точнее, чиновникам глубоко не интересно, что происходит в жизни отдельно взятых детей».

Должны ли усыновлённые дети знать своих биологических родителей

Николай: «Наш сын знает, что он приёмный, но он не знает своих биологических родителей. Такая ситуация сложилась по причине того, что он был усыновлён в очень раннем возрасте и от него отказались с рождения. Но так бывает не всегда. Часто дети оказываются в детском доме по причине лишения родительских прав их родителей. В этом случае приёмные дети знают и помнят своих родителей».

Азамат: «Не знаю, всё зависит от того, как это будет влиять на ребёнка, полезно ли это».

О самом трудном в усыновлении

Азамат: «Процесс адаптации».

Николай: «Быть готовым идти до конца. Это не просто сильная фраза. Это правда! Приёмные родители должны быть готовы выдержать все причуды ребенка. Приёмный ребёнок — это ребёнок, который пережил множество травм в своей жизни. Ему приходилось выживать во враждебной среде. Возможно, он испытывал голод, холод, пренебрежение его нуждами, эксплуатацию, сексуальные домогательства. Всё это отражается на психике ребёнка. В результате он отстаёт в развитии как физически, так и умственно, не способен на дружеские отношения со сверстниками и др. Так что прежде чем стать приёмным родителем, нужно решить для себя, готовы ли вы идти до конца.

Пожелания тем, кто собирается усыновить

Николай: «Не надо торопиться. Желание усыновить ребёнка — это здорово и похвально. Я знаю множество счастливых семей и знаю счастливых, полноценных взрослых людей, которых в детстве усыновили их приёмные родители. Тем не менее, уделите достаточно времени на изучение этого вопроса, пройдите курсы подготовки для приёмных родителей, заведите знакомства с другими приёмными семьями, посетите встречи приёмных родителей, послушайте, о чём они говорят, чем делятся, с какими проблемами сталкиваются, как решают, как помогают друг другу».

Азамат: «Первое. Приняли решение — будьте тверды и верны принятому решению, несмотря на все сложности. Второе. Принимайте ребёнка не ради себя, а ради самого ребёнка. Мотивы свои анализируйте. Третье. Что посеешь, то и пожнёшь, поэтому сейте любовь, милость, радость в ребёнка. Четвертое. Есть золотое правило Иисуса: „Как ты хочешь, чтобы к тебе относились, так и ты относись к людям“, поэтому относитесь к ребёнку так, как вы хотели бы, чтобы к вам относились».

Какие меры необходимы, чтобы дети не попадали в детские дома

Николай: «Есть аксиома: ребёнку лучше всего в биологической семье. Если мы думаем о том, как ему помочь, то необходимо выявлять семьи, оказавшиеся в трудных жизненных обстоятельствах, и оказать этим семьям реальную помощь. В большинстве случаев именно такие семьи являются «донорами» для детских домов. Если мы поможем одной семье заботится об их ребёнке, то на одного брошенного ребёнка будет меньше, а может быть, и не на одного.

Если не получается помочь семье, или родители ребёнка погибли, то поддержать нужно ближайших родственников (бабушка, дедушка, дядя, тётя, старшая сестра или брат). Чем ближе ребёнок к своей биологической семье, тем ему легче пережить разрыв с родителями.

Если это не получается, то такой ребёнок должен быть адаптирован в другую семью, которая всесторонне готова принять этого ребёнка и заботится о нём. Это может быть патронат, опека или усыновление. Но этот пункт не является решением проблемы сиротства в стране. К этому пункту нужно переходить только в том случае, если не удалось выполнить первых два. Больше никакого варианта нет. Он невозможен, если мы думаем о ребёнке и действительно заинтересованы в его судьбе".

Азамат: «Возможно создать альтернативу детским домам, усилив контроль за усыновлением, сделать усыновление выгодным для приёмных родителей. Потому что часто одним из первых вопросов у желающих усыновить является: „Как обеспечивать ребёнка?“ И так сложно выживать в наше „тяжёлое время“, по мнению многих… Нужно создать определённый реестр детей для приёмных родителей, чтобы могли „выбрать“ (хоть и не приемлю этого), а также чтобы потенциальные приёмные родители знали, что есть дети, и их много, нуждающиеся в родительской ласке и любви».