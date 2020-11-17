Прокуратура Чирчика завершила следствие по уголовному делу главного врача Ташкентской областной инфекционной больницы, главного инфекциониста Ташкентской области Гульжахон Юлдашевой, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По итогам расследования обвинение предъявлено пяти по статьям 116 (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей), 167 (хищение путем присвоения или растраты), 207 (должностная халатность), 209 (должностной подлог), 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса.

Уголовное дело с обвинительным заключением для рассмотрения направлено в Чирчикский городской суд по уголовным делам.

Напомним, главная инфекционистка Ташобласти была задержана 8 сентября в салоне красоты в Чирчике, а день спустя определением суда была заключена под стражу. Ее привлекли к уголовному делу в качестве обвиняемой по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) и пункту «а» части 3 статьи 207 (должностная халатность, повлекшая смерть человека). Задержанную перевели на домашний арест после того, как за нее вступились Саида Мирзиёева и Министерство здравоохранения.

Адвокат обвиняемой Хушнуд Ахроров заявлял, что следствие в отношении Гульжахон Юлдашевой ведется необъективно.

В беседе с «Газетой.uz» Хушнуд Ахроров сообщил, что ее подзащитная не признает и отрицает предъявленные обвинения.