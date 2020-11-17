С января 2020 года предприниматели начали переходить на использование онлайн-контрольно-кассовых машин (онлайн-ККМ) или, как говорят в народе, на онлайн-кассы.





UZKASSA неоднократно напоминала всем, что за покупку онлайн-ККМ UZKASSA N5 предприниматели могут вернуть обратно до 2,23 млн сумов.

Компания представила простую инструкцию, как вернуть деньги. Всего пять простых шагов и каждый владелец сможет воспользоваться данной льготой.

Купить онлайн-ККМ UZKASSA N5 и подтвердить электронную счет-фактуру. Зарегистрировать онлайн-ККМ в центре технического обслуживания (ЦТО) Support Team. Загрузить отчет в личном кабинете налогоплательщика. В соответствующей строке указать льготу за приобретение онлайн-ККМ UZKASSA N5. Получить льготу и уменьшение налогооблагаемой базы до 2,23 млн сумов.





Полная инструкция доступна по ссылке.

Преимущества UZKASSA N5:

возможность отправлять X- и Z-отчеты через Telegram-бот. Достаточно подключить услугу в персональном кабинете и начать получать моментальные отчеты бесплатно;

бесплатный автоматический подсчет остатков в торговой точке. Тысячи клиентов уже пользуются функцией «Складской учет»;

новое предложение — «Акции». Здесь можно конфигурировать и проводить акции со скидками или бонусами для увеличения продаж. И это тоже бесплатно.





Вернуть деньги за покупку онлайн-ККМ UZKASSA N5 можно только до 31 декабря 2020 года.

Поэтому стоит поторопиться с покупкой UZKASSA N5 и приобрести ее всего за 760 тысяч сумов.

Компания UZKASSA также осуществляет продажу, регистрацию, обучение и поддержку на территории всего Узбекистана.

«UZKASSA N5 — надежный и выгодный партнер для вашего бизнеса!»

Телефон для справок: (+998) 71−200−30−50.

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