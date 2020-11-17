Над грандиозным проектом набережной Seoul Mun более двух лет трудилась огромная команда ведущих специалистов из семи стран: ОАЭ, Турции, России, Англии, США, Южной Кореи и Узбекистана. В качестве независимого эксперта и стратегического партнера по консалтингу в коммерческой недвижимости была выбрана мировая компания Knight Frank.





Knight Frank является крупной международной консалтинговой компанией в мире. Она уже более 120 лет предоставляет услуги на рынке коммерческой и жилой недвижимости. Компания располагает сетью из более 500 офисов в 60 странах мира.

В рамках сотрудничества Dream City Development и Knight Frank были проведены глубинные маркетинговые исследования на основе макроэкономических показателей.





Ведущий эксперт Knight Frank, Варгис Паулос Пуликакудиил:

«Чтобы оценить коммерческий потенциал проекта, мы рассмотрели основные факторы, стимулирующие рост розничного сектора в Ташкенте. Это экономические факторы, развитие туризма и текущие показатели рынка. Экономические факторы, которые мы оценивали, включали ВВП, рост ВВП, рост населения, а также ВВП на душу населения.

Розничный рынок в Ташкенте управляется сильными фундаментальными факторами. Однако, когда мы смотрим на текущее состояние, то видим огромный разрыв на рынке. Ожидается, что к 2025 году Ташкенту потребуется 1,3 млн кв. м общей арендуемой площади для удовлетворения спроса. Текущий дефицит торговых площадей составляет около 900 тысяч кв. м общей арендуемой площади.

Seoul Mun отличает выгодное расположение в центре Ташкента на берегу водоема. Несмотря на наличие торговых центров в непосредственной близости, концепция проекта Seoul Mun, его расположение и неудовлетворенный спрос на розничную торговлю в Ташкенте, как ожидается, приведут к тому, что проект привлечет 11 тысяч ежедневных посетителей или 4 млн ежегодных.

Основываясь на нашей оценке, мы считаем, что этот проект представляет собой прекрасную возможность для инвесторов. Они могут принять участие в растущем розничном секторе Ташкента и извлечь выгоду из высокой доходности проекта и большой отдачи от своих инвестиций".

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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