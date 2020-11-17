Правительство России установило допустимые доли иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2021 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Допустимая доля мигрантов в выращивании овощей составляет 50% от общей численности работников, в лесоводстве и лесозаготовке, — 50%, деятельности сухопутного пассажирского транспорта — 24%, управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе — 70%, торговле розничными алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах — 15%.

Доля работников-иностранцев в сфере строительства может достигать 80%,за исключением Москвы, Амурской области, Бурятии и Дагестана. В последнем регионе доля мигрантов должна составлять 50%.

Документом запрещено привлекать иностранцев для работы в аптеках, нестанционарных торговых объектах и на рынках, а также вне магазинов, палаток и рынков.