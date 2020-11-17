Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не скрывать реальную статистику по COVID-19 в стране. Об этом говорилось на совещании 16 ноября с членами правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей.

«Максимально точный учёт инфицированных — абсолютное требование в борьбе с вирусом», — отметил глава Казахстана. Он сообщил, что в ряде областей страны были выявлены факты сокрытия новых случаев коронавирусной инфекции.

«Нужно понимать, что выдача желаемого за действительное — очень опасное явление, так как искажает картину реальных угроз, а также подрывает стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией в масштабе всей страны. Происходит недооценка текущей ситуации, принимаемые меры страдают половинчатостью, эпиднастороженность среди граждан снижается. Это уже аксиома, которая касается многих стран мира, где такая тенденция тоже наблюдается. Следует признать, что данная проблема приобрела хронический характер и в нашей системе здравоохранения», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он поручил министерству здравоохранения совместно с бюро национальной статистики разработать комплексные подходы по формированию, оценке и анализу медицинской статистики.

Глава Казахстана также отметил недостаточную степень готовности медорганизаций. «Не проведено полное зонирование больниц, в результате сохраняется риск заражения пациентов и персонала. Практически во всех регионах отмечается неукомплектованность отделений реанимации. В частности, наблюдается нехватка отдельных лекарств и ряда медицинских изделий для лечения тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Регионы по своему усмотрению закупают препараты, не беря в расчет имеющиеся протоколы лечения», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана заверил, что государство продолжит выплату надбавок медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19. Он также поручил правительству «взять под жесткий контроль все потенциально коррупциогенные участки».

«С коррупцией мы столкнулись во время первой волны. Это завышение цен на медицинские маски и лекарственные средства, нарушения на блокпостах, коррупция при назначении выплат медикам. Отдельного внимания требует качество работы проверяющих органов, то есть полиции, акиматов, мониторинговых групп. В период пандемии им даны широкие, можно сказать, чрезвычайные полномочия по проверке бизнеса и граждан. И это оправданно. Этими полномочиями следует распоряжаться правильно и ими нельзя злоупотреблять», — заключил Касым-Жомарт Токаев.