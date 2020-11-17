Тематика здорового образа жизни продолжает активно культивироваться властями и не менее бурно обсуждаться в соцсетях и СМИ. С июля 2021 года власти предлагают разделить все продукты на полезные и вредные. Такое деление должно произойти за счет нанесения маркировки на каждый товар. Покупатель, увидев такую упаковку, сразу должен понять, отвечает ли приобретаемая им еда требованиям здорового питания или совсем наоборот.

Неправильное питание — ведущая причина слабого здоровья населения по всему миру. Совместное исследование американского университета Джорджа Вашингтона, новозеландского Оклендского университета и Всемирной федерации ожирения показало, что проблема полезности еды стала одним из серьезных кризисов человечества наряду с глобальным потеплением. По мнению исследователей, глобальные производители пищевых продуктов крайне заинтересованы в избыточном потреблении на фоне слабого госрегулирования в этой области.

Маркировка продуктов питания в зависимости от их пользы существует во многих странах Евросоюз, а также в США и России. По всей видимости, нам предстоит внедрить российский опыт «светофора» в определении полезности еды в зависимости от содержания в ней соли, сахара и жиров: красным цветом будут отмечать продтовары, вредные для здоровья. Желтым — более или менее полезные, а зеленым — наиболее качественные и экологически чистые. Принцип «светофора» используется, в частности, в Финляндии для обозначения уровня содержания соли. Ее потребление за 30 лет применения маркировки снизилось в два раза.

Вместе с тем, будем ли мы после этих новаций питаться правильнее, пока остается под вопросом. Своеобразные «метки пользы», конечно же, привлекут покупателей, стремящихся соблюдать нормы правильного питания, а производители смогут на этом заработать.

Вполне возможно, что такая маркировка может привести к росту цен на «зеленые» продукты — прежде всего, из-за повышения их оздоровительного статуса. С другой стороны, людям, которые смогут покупать более дешевый полуфабрикат, желтые или красные метки будут напоминать, что им достался более вредный продукт. Подобный продуктово-психологический диссонанс усиливается, когда речь идет о покупках для большой семьи, где есть пожилые и дети.

Безусловно, сторонники внедрения маркировки могут сказать, что она не отразится на стоимости еды. На первом этапе, с 1 января 2021 года, «светофор» будет для производителей делом добровольным. Но давайте зададимся вопросом: много ли найдется среди них тех, кто будет добровольно ставить «красную» маркировку на свой товар? С 2025 года маркировка станет обязательной, и тогда начнут выстраиваться очереди к «светофору», где каждый постарается получить себе «зеленый значок».

Впрочем, красная «метка» совсем не означает, что продукт опасен. За рубежом все больше говорят о сбалансированном питании, а не об отказе от потребления тех или иных продуктов. «В действительности это всегда относительно, добавляет ли еда или отнимает у человека здоровье», — говорится в бюллетене Американского совета по науке и здравоохранению (American Council of Science and Health).

Профессор генетической эпидемиологии в Королевском колледже Лондона Тим Спектор в своей новой книге высказывает мнение, что этикетки и информирование потребителей нужны, но нам есть куда стремиться — к простоте. Например, указывать количество чайных ложек сахара, содержащихся во всей бутылке газировки. А не в граммах на 100 мл и не в процентах от суточной потребности.

И немного собственных наблюдений. У меня есть среди знакомых одна французская пара, примерно одних со мной лет. Всегда в хорошей форме, хотя не против жирных продуктов, и, конечно же, часто за трапезой пьют вино. Почти никогда не перекусывают, прием пищи для них — отдельный акт какой-нибудь жизненной пьесы. Едят небольшими порциями, всегда не спеша. Я проблемой лишнего веса не страдаю, но все-таки грустно смотрю на них с территории собственного беспорядочного чревоугодия и опыта быстрого заглатывания пищи в обеденное время.

Еда — это все-таки больше, чем сумма ингредиентов, а ЗОЖ — больше, чем сумма продуктов в конкретной диете. Часть продуктов, относящихся к неполезным, например, алкоголь, потребляют не потому, что не знают о его вреде. Исследователи зачастую смотрят на отдельный эффект чего-то, — например, вина, — но не учитывают культуру: манеры, привычки, неформальные правила питания.

В Узбекистане впервые задумались над реализацией массовой программы по оздоровлению рациона питания. Конечно, чтобы в обществе сформировались привычки здорового питания, важно исправить пробелы в информированности населения. Но так же важно не только запрещать или предупреждать о «вредных» продуктах, но и повышать доступность здорового питания и расширять его ассортимент.

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