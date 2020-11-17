За январь-октябрь объём проданной иностранной валюты физическими лицами банкам достиг 3,7 млрд долларов, увеличившись на 25%, или 744 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Центрального банка.

Объём покупки инвалюты населением за этот же период составил 3,3 млрд долларов, что в 2,7 раза больше, чем за те же месяцы прошлого года (1,2 млрд долларов).

Центральный банк.

Основная часть валюты (79%) была куплена в наличной форме через обменные пункты. На долю альтернативных способов (онлайн конверсия, автоматизированные обменные банкоматы и т. д. ) пришёлся 21%.

В результате положительное сальдо (чистое предложение) по таким операциям сложилось на уровне 350 млн долларов.