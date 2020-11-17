Комитет по вопросам обороны и безопасности Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана обратился к гражданам с просьбой присылать предложения и рекомендации по вопросам совершенствования сферы безопасности дорожного движения. Обращаться стоит непосредственно в комитет или по электронному адресу mudofaa@parliament.gov.uz , говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

В этом месяце комитет планирует заслушать информацию руководства Министерства внутренних дел о проделанной работе в рамках Концепции обеспечения безопасности дорожного движения на 2018−2022 годы, принятой в мае 2018 года.

В частности, депутаты оценят эффективность мероприятий, реализованных для устранение причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, обеспечения соблюдения требований к состоянию дорожной инфраструктуры, упрощения процедур оказания государственных услуг, а также контроля за надлежащим исполнения служебных обязанностей сотрудниками подразделений безопасности дорожного движения.

По итогам заседания планируется разработать проекты нормативно-правовых актов по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения.

Отметим, что «Газета.uz» посвятила десятки материалов теме безопасности дорожного движения, в частности, создания в городах среды, безопасной для всех участников движения, в первую очередь, пешеходов.