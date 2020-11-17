Стипендиальная программа в поддержку предпринимательства — это академический грант, который спонсируется фондом U.S.-CAEF и администрируется Американскими советами по международному образованию.

Американский центрально-азиатский образовательный фонд предоставляет на конкурсной основе стипендии для талантливой молодежи. В конкурсе могут участвовать молодые люди, которые в силу финансовых затруднений не могут получить высшее образование в Американском университете в Центральной Азии (АУЦА, Бишкек). Стипендия полностью покрывает четырехлетнее обучение. Помимо оплаты обучения программа предоставляет ежемесячную стипендию, покрывает расходы на жилье и перелеты.





Академический опыт дополняется профессиональным развитием благодаря нетворкингу, тренингам, оплачиваемым местным и международным стажировкам.

U.S.-CAEF предоставляет финансовую поддержку молодежи для обучения в АУЦА в Бишкеке по специальностям:

управление бизнесом;

экономика;

программная инженерия;

прикладная математика и информатика.

В конкурсе могут участвовать лица, соответствующие критериям программы, которые:

являются гражданами Узбекистана;

заинтересованы в получении образования в одной из вышеуказанных сфер;

нуждаются в финансовой поддержке;

не состоят в родственных отношениях с работниками U.S.-CAEF и Американских советов;

не являются студентами АУЦА на момент подачи заявления.





Отбор кандидатов проходит на конкурсной основе. Предпочтение отдается студентам из малообеспеченных семей с высокими академическими результатами, которые обладают лидерскими качествами и заинтересованы в развитии бизнеса в регионе, но в силу финансовых затруднений не могут оплатить учебу в вузе.

Подробную информацию о критериях программы на 2021 год можно получить по ссылке.

Все кандидаты должны самостоятельно сдавать вступительные экзамены в АУЦА. Это отдельный процесс от подачи документов на программу U.S.-CAEF. Только поступившие в вуз участники могут быть отобраны финалистами программы.

Для подачи заявления нужно заполнить онлайн-форму на сайте.

Программа спонсируется Государственным департаментом США и администрируется Американскими советами по международному образованию.

E-mail: uscaef.uz@americancouncils.org

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