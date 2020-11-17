Стипендиальная программа в поддержку предпринимательства — это академический грант, который спонсируется фондом U.S.-CAEF и администрируется Американскими советами по международному образованию.

Американский центрально-азиатский образовательный фонд предоставляет на конкурсной основе стипендии для талантливой молодежи. В конкурсе могут участвовать молодые люди, которые в силу финансовых затруднений не могут получить высшее образование в Американском университете в Центральной Азии (АУЦА, Бишкек). Стипендия полностью покрывает четырехлетнее обучение. Помимо оплаты обучения программа предоставляет ежемесячную стипендию, покрывает расходы на жилье и перелеты.


Академический опыт дополняется профессиональным развитием благодаря нетворкингу, тренингам, оплачиваемым местным и международным стажировкам.

U.S.-CAEF предоставляет финансовую поддержку молодежи для обучения в АУЦА в Бишкеке по специальностям:

  • управление бизнесом;
  • экономика;
  • программная инженерия;
  • прикладная математика и информатика.

В конкурсе могут участвовать лица, соответствующие критериям программы, которые:

  • являются гражданами Узбекистана;
  • заинтересованы в получении образования в одной из вышеуказанных сфер;
  • нуждаются в финансовой поддержке;
  • не состоят в родственных отношениях с работниками U.S.-CAEF и Американских советов;
  • не являются студентами АУЦА на момент подачи заявления.


Отбор кандидатов проходит на конкурсной основе. Предпочтение отдается студентам из малообеспеченных семей с высокими академическими результатами, которые обладают лидерскими качествами и заинтересованы в развитии бизнеса в регионе, но в силу финансовых затруднений не могут оплатить учебу в вузе.

Подробную информацию о критериях программы на 2021 год можно получить по ссылке.

Все кандидаты должны самостоятельно сдавать вступительные экзамены в АУЦА. Это отдельный процесс от подачи документов на программу U.S.-CAEF. Только поступившие в вуз участники могут быть отобраны финалистами программы.

Для подачи заявления нужно заполнить онлайн-форму на сайте.

Программа спонсируется Государственным департаментом США и администрируется Американскими советами по международному образованию.

E-mail: uscaef.uz@americancouncils.org
Facebook: fb.com/AmericanCouncilsUzbekistan
Instagram: @americancouncils.uz
Telegram: t.me/ACCELS

На правах рекламы.