Стипендиальная программа в поддержку предпринимательства — это академический грант, который спонсируется фондом U.S.-CAEF и администрируется Американскими советами по международному образованию.
Американский центрально-азиатский образовательный фонд предоставляет на конкурсной основе стипендии для талантливой молодежи. В конкурсе могут участвовать молодые люди, которые в силу финансовых затруднений не могут получить высшее образование в Американском университете в Центральной Азии (АУЦА, Бишкек). Стипендия полностью покрывает четырехлетнее обучение. Помимо оплаты обучения программа предоставляет ежемесячную стипендию, покрывает расходы на жилье и перелеты.
Академический опыт дополняется профессиональным развитием благодаря нетворкингу, тренингам, оплачиваемым местным и международным стажировкам.
U.S.-CAEF предоставляет финансовую поддержку молодежи для обучения в АУЦА в Бишкеке по специальностям:
- управление бизнесом;
- экономика;
- программная инженерия;
- прикладная математика и информатика.
В конкурсе могут участвовать лица, соответствующие критериям программы, которые:
- являются гражданами Узбекистана;
- заинтересованы в получении образования в одной из вышеуказанных сфер;
- нуждаются в финансовой поддержке;
- не состоят в родственных отношениях с работниками U.S.-CAEF и Американских советов;
- не являются студентами АУЦА на момент подачи заявления.
Отбор кандидатов проходит на конкурсной основе. Предпочтение отдается студентам из малообеспеченных семей с высокими академическими результатами, которые обладают лидерскими качествами и заинтересованы в развитии бизнеса в регионе, но в силу финансовых затруднений не могут оплатить учебу в вузе.
Подробную информацию о критериях программы на 2021 год можно получить по ссылке.
Все кандидаты должны самостоятельно сдавать вступительные экзамены в АУЦА. Это отдельный процесс от подачи документов на программу U.S.-CAEF. Только поступившие в вуз участники могут быть отобраны финалистами программы.
Для подачи заявления нужно заполнить онлайн-форму на сайте.
Программа спонсируется Государственным департаментом США и администрируется Американскими советами по международному образованию.
E-mail: uscaef.uz@americancouncils.org
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