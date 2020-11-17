В мае 2020 года вышел указ президента Узбекистана «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020−2025 годы». Руководитель операций ЕБРР с финансовыми институтами в Центральной Азии Джахан Шамсиев, заместитель председателя правления банка «Асака» Бобохон Абдуллаев и начальник проектного офиса банка «Асака» Сардор Исмаилов рассказали о приватизации госдоли и ее влиянии на корпоративное упраление и конкурентоспособность.





Бобохон Абдуллаев о задачах банка «Асака» в рамках стратегии

Указ президента Узбекистана «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020−2025 годы» стал важным шагом на пути внедрения в сферу новшеств.

В стратегии учтены реальные меры по улучшению текущего состояния банковской системы республики, а также опыт зарубежных стран по трансформации финансового сектора и международных тенденций в финансовой сфере.

Основным элементом в реформировании банковской системы является приватизация коммерческих банков. Указом было решено трансформировать деятельность и реализовать государственную долю банка «Асака» при содействии Европейского банка реконструкции и развития. Также составлена «дорожная карта», в которой в точности указаны поэтапные шаги осуществления процесса приватизации до 2023 года совместно с ЕБРР.





Джахан Шамсиев о содействии ЕБРР в приватизации банка «Асака»

Сейчас происходит двухуровневая приватизация с участием банков развития. Задача ЕБРР — определенная экспертиза.

Начиная сотрудничество с государством, ЕБРР фактически готовит актив к инвестициям, производит детальный анализ его качества. Банк выявляет узкие места. Благодаря знаниям после анализа ЕБРР составляет «дорожную карту». В ней прописывается, что нужно поменять и усовершенствовать. В результате реализуется план трансформации. Он делает банки, с которыми ЕБРР работает, более современными, прозрачными, а также успешными и прибыльными. На такой процесс обычно уходит от 18 до 36 месяцев.

Когда заканчивается первый процесс, и сам банк, и сотрудники, и финансовые процессы претерпевают огромные изменения. В таком виде банк можно предлагать частному стратегическому иностранному инвестору. Смотря на такой актив, инвестор понимает, что ЕБРР провел с этим активом три года. Что он решил все сложности, которые там были, вложил технологии, подготовил команду, выстроил процессы, заработал определенную прибыль. В подобном случае у инвестора появляется конкретный интерес. По сути ЕБРР делает подготовительную для приватизации работу в финсекторе Узбекистана.

Бобохон Абдуллаев об изменении корпоративного управления и влиянии приватизации на конкурентоспособность

Под трансформацией деятельности госбанков понимается пристраивание их деятельности на рыночные основы посредством принятия ряда системных мер. А это — внедрение корпоративного управления, выстраивание внутренних бизнес-процессов, повышение заинтересованности банка в обслуживании клиентов. После выхода государства из капитала и за счет усиления конкуренции на рынке, банки направят усилия на коммерциализацию деятельности, предлагая наиболее привлекательные условия с целью удержания доли.

Любая приватизация госорганизаций хорошо влияет на организацию, если ею правильно управлять. В примере банка «Асака» — конкурентоспособность поднимется в разы. Инвесторы будут нацелены только на высокие результаты и показатели.





Сардор Исмаилов об организации процесса приватизации

Во исполнение поставленных задач в «дорожной карте» указа президента начат предприватизационный процесс в банке «Асака». Для его организации со стороны ЕБРР был назначен исполнитель процесса Due Dilligence (глубокий анализ текущего состояния и оценка реальной стоимости) в лице аудиторской компании KPMG.

Согласно отчету, после успешного завершения комплексной диагностики банка был выявлен ряд проблем и предложений, касающийся трансформации в целом, в том числе и изменение организационной структуры.

Со стороны ЕБРР был предложен консультант как эксперт с опытом в области трансформации и разработана новая организационная структура банка. Она разделена по блокам и стала удобнее с точки зрения обслуживания клиентов, без бюрократических преград и полностью транспарентна.

Был изучен состав, количество и функции комитетов при совете и правлении банка, разработаны рекомендации по их совершенствованию и планового внедрения новых.

Банк активно внедряет систему проектного управления, развертывает такие передовые программные обеспечения, как Jira и Confluence.

Также идет диагностика по переходу на единый банковский код (БИК/МФО) в целях объединения базы ведения счетов ГО банка и его филиалами. Дополнительно разрабатывается IT-стратегия банка для сопровождения его стратегических планов.

В ближайшем будущем «Асака» ожидает подписание с ЕБРР соглашения по институциональной трансформации банка с поддержкой его дальнейшей приватизации. Это в свою очередь увеличит инвестиционную привлекательность и поспособствует привлечению стратегического инвестора.

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