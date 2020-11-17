Сенат США принял законопроект, который позволяет судам в Соединенных Штатах выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены, сообщило РИА Новости со ссылкой на USADA. Документ отправили на подпись президенту Дональду Трампу.

«Закон устанавливает наказания за мошеннические схемы с допингом, которые грабят спортсменов, граждан и бизнес. Он также защищает информаторов от мести и предоставляет возмещение спортсменам, которые оказались обмануты в результате допинговых сговоров», — говорится в сообщении.

Наказание подразумевает штраф до миллиона долларов и заключение в тюрьму на срок до 10 лет.

Под действие закона подпадает окружение спортсменов — тренеры, агенты, менеджеры и представители государственных учреждений, связанных с финансированием и организацией спортивных мероприятий. Сами атлеты за нарушения антидопинговых правил могут быть наказаны WADA.

Документ затрагивает всех, кто как-либо связан с допингом, вне зависимости от того, находятся ли они в юрисдикции США, отмечается в сообщении