Бывший премьер-министр Молдавии и лидер оппозиционной партии «Действие и солидарность» Майя Санду лидирует во втором туре выборов президентских выборов после обработки всех протоколов с участков внутри страны, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

Голосование прошло 15 ноября. Соперником Санду был баллотирующийся на второй срок Игорь Додон. Главу «Действия и солидарности» поддержали 56,28% избирателей, Додона — 43,72%.

В целом, ЦИК обработал 99,86% протоколов. Продолжается работа избирательных участков в США и Канаде.

По закону победителем станет кандидат, получивший более половины голосов, порога явки во втором туре нет.

Как заявил замглавы комиссии Владимир Шарбан, второй тур прошел без серьезных нарушений, способных повлиять на результат. В полицию поступило около 200 заявлений о случаях агитации в день голосования, попытках подкупа избирателей и других нарушениях.

Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов.