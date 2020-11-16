Саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходивший в онлайн-формате во Вьетнаме, завершился заключением Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП), сообщил Bloomberg.

Всего 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона — 10 государств-членов АСЕАН: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд,

Филиппины, а также Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия — подписали соглашение о создании крупнейшей зоны свободной торговли.

Переговоры о создании ВРЭП начались ещё в 2013 году. Стороны согласились отменить торговые пошлины как минимум для 92% товаров в обороте между участниками ВРЭП, упростить таможенные процедуры, а также повысить лимиты для иностранного участия не менее чем в 65% секторов сферы услуг.

Участники торгового пакта, охватывающего более чем двухмиллиардное население планеты с совокупным ВВП в 26,2 трлн долларов, заявили, что ВРЭП поддержит ослабленную пандемией экономику за счет снижения тарифов и укрепления цепочек поставок с общими правилами происхождения и кодификации новых правил электронной торговли.

Премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян заявил, что соглашение является «не только знаковым достижением регионального сотрудничества в Восточной Азии, но и победой мультилатерализма и свободной торговли».

Индия в конце прошлого года отказалась от соглашения. Премьер-министр Нарендра Моди объяснил это решение опасениями по поводу влияния ВРЭП на жизнь уязвимых слоев населения страны. Тем не менее, участники ВРЭП оставили для Индии возможность присоединиться к торговому соглашению.

ВРЭП было образовано спустя два года после выхода США из Транстихоокеанского партнёрства. Эксперты Bloomberg отмечают, что по-прежнему неясно, как команда Джо Байдена подойдет к торговым сделкам и попытается ли она снова войти в партнерство с участием 11 стран.