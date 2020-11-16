Временно исполняющий обязанности президента Перу Мануэль Мерино де Лама подал в отставку всего через несколько дней после принятия присяги, сообщило издание РБК.

Он вступил в должность 10 ноября, сменив на посту Мартина Вискарру, которому ранее был объявлен импичмент в связи обвинениями в получении взяток.

Требование отстранить Мерино де Лама от должности вызвано смертью двух участников протестов, которые начались в Перу в понедельник. В ходе столкновений с национальной полицией 14 ноября в Лиме погибли два человека.

После этого 13 членов перуанского кабинета министров отказались работать с Мерино де Лама и заявили о своем увольнении. Среди них — министры здравоохранения, сельского хозяйства, юстиции, экономики, культуры, торговли и туризма, образования, энергетики, обороны, а также глава МВД.

Политический кризис в Перу начался после того, как Мартина Вискарру заподозрили в получении крупных взяток, когда он возглавлял один из регионов страны. Изначально конгресс проголосовал за импичмент президента, однако спустя пять дней изменил свое решение. В итоге Мартин Вискарра все же был снят с должности 10 ноября. После этого его сторонники в Перу вышли на улицы.