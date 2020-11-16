В Токио 16 ноября прошла встреча главы правительства Японии Ёсихидэ Суги с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Стороны обсудили подготовку к летним Олимпийским играм, перенесенным на следующий, 2021 год из-за пандемии COVID-19, сообщило агентство Kyodo News.

Томас Бах выразил уверенность в том, что на спортивных состязаниях смогут присутствовать зрители. Он пообещал, что МОК приложит дополнительные усилия для обеспечения вакциной присутствующих и спортсменов, «если она к тому времени будет доступна». В этом случае Олимпийский комитет мог бы взять на себя часть расходов по вакцинации от COVID-19, добавил он.

«Вместе мы можем сделать эти Олимпийские игры и олимпийский огонь светом в конце туннеля», — заявил президент МОК Томас Бах.

Тем не менее стороны не дали точной информации о допустимом количестве зрителей на играх и не указали, в какие сроки будет принято это решение.

Япония планирует освободить иностранных спортсменов и членов делегаций, участвующих в международных соревнованиях или тренировочных сборах, от прохождения карантина по прибытии. К весне следующего года правительство страны примет решение, позволить ли зрителям из-за рубежа посещать игры.

Олимпийские игры, перенесенные на 2021-й год, пройдут с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские игры — с 24 августа по 5 сентября.