На строительных площадках масштабного жилого комплекса Olmazor Business City в Алмазарском районе Ташкента сохраняется высокий темп строительных работ. Строительные бригады приступили к внутренним и внешним отделочным работам 14 полностью возведенных многоэтажных домов.

Параллельно на объекте монтируются отопительное и вентиляционное оборудования, электропроводка и внутренние инженерные системы. Также производится монтаж дверных и оконных блоков, лифтового оборудования.

Уже к концу года первые квартиры жилого комплекса будут готовы к заселению и примут своих жильцов.





Olmazor Business City — один из крупнейших жилых комплексов в столице. На территории более 23,5 га реализовано масштабное жилое и коммерческое пространство.

Жилой комплекс представлен 28 многоэтажными жилыми домами, один из которых — 13-этажный небоскреб. Первые этажи отведены под коммерческую недвижимость. Внутри комплекса будут расположены частный детский сад, школа, шопинг-молл и больница. Количество реализованной площади жилой и коммерческой недвижимости Olmazor Business City превысило 43,5 тысячи кв. м.

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