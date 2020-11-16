Резиденция премиум-класса Mirabad Avenue запустила гибкие условия оплаты. Компания предлагает беспроцентную рассрочку до 12 месяцев без переплат. Для ее оформления резиденту необходимо иметь всего два документа — паспорт и ИНН.

Рассрочка до 12 месяцев без переплат

Беспроцентная рассрочка действует на апартаменты первой линии в блоках A и B. Первоначальный взнос начинается от 30%.

Доступны скидки при первоначальном взносе от 50%.

На фото: вид со двора на первую линию

При покупке апартаментов первой линии будущие жильцы получают в подарок предчистовую отделку, в которую включаются:

стяжка;

шпатлевка;

потолки из гипсокартона;

возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;

центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);

панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);

напольные конвекторы;

система умного дома от Schneider Electric (Германия);

круглосуточный консьерж и секьюрити-сервис;

комфортабельное лобби площадью 150 кв. м;

два высокоскоростных лифта немецкого бренда Tyssenkrupp в каждом лобби;

закрытый двор-парк площадью до 120 соток, в котором будут: двухуровневая лаунж-зона; интерактивная детская площадка российской компании «Наш двор»; просторные прогулочные зоны; воркаут-зона и многое другое.

в котором будут:

На фото: центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония)

Рассрочка до шести месяцев без переплат

Также беспроцентная рассрочка действует и на апартаменты первой и второй линий в блоке С. На более бюджетное жилье на второй линии возможна рассрочка до шести месяцев с первоначальным взносом от 30%.

Доступны скидки при первоначальном взносе от 50%.





В блоке С второй линии остались последние апартаменты площадью 71 кв. м.

Условия беспроцентной рассрочки действуют при покупке апартаментов в ноябре и декабре.





Подробную информацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue и по телефону: (+998) 78−777−77−78.

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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