Резиденция премиум-класса Mirabad Avenue запустила гибкие условия оплаты. Компания предлагает беспроцентную рассрочку до 12 месяцев без переплат. Для ее оформления резиденту необходимо иметь всего два документа — паспорт и ИНН.

Рассрочка до 12 месяцев без переплат

Беспроцентная рассрочка действует на апартаменты первой линии в блоках A и B. Первоначальный взнос начинается от 30%.

Доступны скидки при первоначальном взносе от 50%.

На фото: вид со двора на первую линию

При покупке апартаментов первой линии будущие жильцы получают в подарок предчистовую отделку, в которую включаются:

  • стяжка;
  • шпатлевка;
  • потолки из гипсокартона;
  • возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;
  • центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);
  • панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);
  • напольные конвекторы;
  • система умного дома от Schneider Electric (Германия);
  • круглосуточный консьерж и секьюрити-сервис;
  • комфортабельное лобби площадью 150 кв. м;
  • два высокоскоростных лифта немецкого бренда Tyssenkrupp в каждом лобби;
  • закрытый двор-парк площадью до 120 соток, в котором будут:
    • двухуровневая лаунж-зона;
    • интерактивная детская площадка российской компании «Наш двор»;
    • просторные прогулочные зоны;
    • воркаут-зона и многое другое.

На фото: центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония)

Рассрочка до шести месяцев без переплат

Также беспроцентная рассрочка действует и на апартаменты первой и второй линий в блоке С. На более бюджетное жилье на второй линии возможна рассрочка до шести месяцев с первоначальным взносом от 30%.

Доступны скидки при первоначальном взносе от 50%.


В блоке С второй линии остались последние апартаменты площадью 71 кв. м.

Условия беспроцентной рассрочки действуют при покупке апартаментов в ноябре и декабре.


Подробную информацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue и по телефону: (+998) 78−777−77−78.

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Telegram-чатбот: t.me/mirabad_avenue_bot
Telegram-канал: t.me/mirabad_avenue
Instagram: @mirabad_avenue
Facebook: fb.com/mirabad.avenue
Сайт: mirabad.uz

На правах рекламы.