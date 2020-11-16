Резиденция премиум-класса Mirabad Avenue запустила гибкие условия оплаты. Компания предлагает беспроцентную рассрочку до 12 месяцев без переплат. Для ее оформления резиденту необходимо иметь всего два документа — паспорт и ИНН.
Рассрочка до 12 месяцев без переплат
Беспроцентная рассрочка действует на апартаменты первой линии в блоках A и B. Первоначальный взнос начинается от 30%.
Доступны скидки при первоначальном взносе от 50%.
При покупке апартаментов первой линии будущие жильцы получают в подарок предчистовую отделку, в которую включаются:
- стяжка;
- шпатлевка;
- потолки из гипсокартона;
- возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;
- центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);
- панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);
- напольные конвекторы;
- система умного дома от Schneider Electric (Германия);
- круглосуточный консьерж и секьюрити-сервис;
- комфортабельное лобби площадью 150 кв. м;
- два высокоскоростных лифта немецкого бренда Tyssenkrupp в каждом лобби;
- закрытый двор-парк площадью до 120 соток, в котором будут:
- двухуровневая лаунж-зона;
- интерактивная детская площадка российской компании «Наш двор»;
- просторные прогулочные зоны;
- воркаут-зона и многое другое.
Рассрочка до шести месяцев без переплат
Также беспроцентная рассрочка действует и на апартаменты первой и второй линий в блоке С. На более бюджетное жилье на второй линии возможна рассрочка до шести месяцев с первоначальным взносом от 30%.
Доступны скидки при первоначальном взносе от 50%.
В блоке С второй линии остались последние апартаменты площадью 71 кв. м.
Условия беспроцентной рассрочки действуют при покупке апартаментов в ноябре и декабре.
Подробную информацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue и по телефону: (+998) 78−777−77−78.
Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
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Instagram: @mirabad_avenue
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Сайт: mirabad.uz
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