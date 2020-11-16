В середине недели, 18−20 ноября, на территорию Узбекистана через Западный Казахстан осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над районами Урала (Екатеринбург), сообщила пресс-служба Узгидромета.

Дождь и снег пройдут по всей стране 18−19 ноября. По Бухарской, Навоийской областям 18 ноября местами возможен небольшой снег, 19 ноября без осадков. По Каракалпакстану и Хорезмской области без осадков.

По горным районам Узбекистана 18−19 ноября ожидается снег, местами сильный. Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с в некоторых районах.

Температура 18−20 ноября повсеместно понизится: ночью — до −13…−8 градусов, по северу — до −15…−10, днем — до −5…0.

Среднесуточная температура воздуха ожидается на 10−15 градусов ниже нормы, отмечает Узгидромет.