Прилавки магазинов всегда предлагают множество различных детских журналов. Но как выбрать для своего ребенка издание, которое совмещает в себе игровой материал и полезные знания? Bor ekan — Zo‘r ekan («Жили-были») — это новый образовательно-развлекательный журнал для дошкольников.

Новое издание отличается национальной самобытностью, качественной полиграфией, яркими красками и профессиональными иллюстрациями. Прежде всего новый журнал Bor ekan — Zo‘r ekan разработан на основе государственных требований к развитию детей раннего и дошкольного возраста и государственной учебной программы для дошкольных образовательных учреждений «Илк кадам».

Данная учебная программа предусматривает пять областей развития:

физическое;

социально-эмоциональное;

развитие речи, навыков чтения и письма;

познавательное;

творческое.

Интерактивный контент журнала создан командой специалистов и методистов. Именно поэтому на его страницах есть не только развивающий материал, но и интересные истории: приключения героев Узбекистана и комиксы.

Родителям и их детям придутся по душе красочные и занимательные задания. Ведь новый проект предлагает также игры и игрушки, которые можно вырезать, склеивать, вешать на стену.

В каждом выпуске встречаются главные герои журнала Аъло и Доно, а также их друзья. Каждый отвечает за свою рубрику. Они будут вести читателей по страницам с головоломками, интересными заданиями с элементами математики, письма и чтения, кроссвордами.

К содержимому журнала Bor ekan — Zo‘r ekan редакция подошла с особой душой. Поэтому здесь есть страницы и для малышей. Родители могут читать вслух обучающие сказки и даже петь песни, а также играть вместе в простые, но увлекательные игры.

Издание выпускается на узбекском и русском языках. Журнал можно купить в сетях супермаркетов korzinka.uz и Makro, киосках Matbuot Tarqatuvchi, сетях магазинов Arena Markaz и Erkatoy, Kitob Olami и «Книжный мир». Издание также доступно на игровых площадках Play Zone и Play Arena.

В дальнейшем планируется распространение по регионам.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−205−89−89, (+998) 71−203−20−03.

Телефоны для оформления подписки и оптовой закупки: (+998) 90−939−55−54, (+998) 90−988−58−60.

Facebook: fb.com/borekan.zorekan

Instagram: @borekan.zorekan

На правах рекламы.