Прилавки магазинов всегда предлагают множество различных детских журналов. Но как выбрать для своего ребенка издание, которое совмещает в себе игровой материал и полезные знания? Bor ekan — Zo‘r ekan («Жили-были») — это новый образовательно-развлекательный журнал для дошкольников.
Новое издание отличается национальной самобытностью, качественной полиграфией, яркими красками и профессиональными иллюстрациями. Прежде всего новый журнал Bor ekan — Zo‘r ekan разработан на основе государственных требований к развитию детей раннего и дошкольного возраста и государственной учебной программы для дошкольных образовательных учреждений «Илк кадам».
Данная учебная программа предусматривает пять областей развития:
- физическое;
- социально-эмоциональное;
- развитие речи, навыков чтения и письма;
- познавательное;
- творческое.
Интерактивный контент журнала создан командой специалистов и методистов. Именно поэтому на его страницах есть не только развивающий материал, но и интересные истории: приключения героев Узбекистана и комиксы.
Родителям и их детям придутся по душе красочные и занимательные задания. Ведь новый проект предлагает также игры и игрушки, которые можно вырезать, склеивать, вешать на стену.
В каждом выпуске встречаются главные герои журнала Аъло и Доно, а также их друзья. Каждый отвечает за свою рубрику. Они будут вести читателей по страницам с головоломками, интересными заданиями с элементами математики, письма и чтения, кроссвордами.
К содержимому журнала Bor ekan — Zo‘r ekan редакция подошла с особой душой. Поэтому здесь есть страницы и для малышей. Родители могут читать вслух обучающие сказки и даже петь песни, а также играть вместе в простые, но увлекательные игры.
Издание выпускается на узбекском и русском языках. Журнал можно купить в сетях супермаркетов korzinka.uz и Makro, киосках Matbuot Tarqatuvchi, сетях магазинов Arena Markaz и Erkatoy, Kitob Olami и «Книжный мир». Издание также доступно на игровых площадках Play Zone и Play Arena.
В дальнейшем планируется распространение по регионам.
Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−205−89−89, (+998) 71−203−20−03.
Телефоны для оформления подписки и оптовой закупки: (+998) 90−939−55−54, (+998) 90−988−58−60.
Facebook: fb.com/borekan.zorekan
Instagram: @borekan.zorekan
На правах рекламы.