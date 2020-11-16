Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в Кашкадарьинской области 13 ноября выразил недовольство деятельностью руководителей, ответственных за водное хозяйство в регионе, сообщило издание Daryo.uz.

Ранее мы писали, что глава государства резко раскритиковал состояние дел в ирригации и мелиорации в области. В результате неправильного орошения засолены 45% земель. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в Мубарекском, Гузарском, Нишанском и Касанском районах. Из оборота выбыло 38 тысяч га земли. Капельное орошение внедрено лишь на 2,4% орошаемых площадей.

«На орошение сельскохозяйственных культур в регионе используется на 20−25% больше воды. Почему почва засолена? Что бы вы ни говорили, нет учета воды. Если проанализировать, то самое ценное в Узбекистане — это вода. Особенно в Кашкадарьинской области. Мы сами сделали земли засоленными, поливая большим количеством воды. Потому что в водном хозяйстве нет ни руководителя, ни работы над собой, ни мнения у господина Хамраева (министра водного хозяйства Шавката Хамраева — ред.). Ходишь с этими бессовестными и строишь большие здания для водного хозяйства. Ты не продержишься долго, если в Каракалпакстане, в Кашкадарье не будет сделано того, что обещал. Мне не нужен министр-сторож», — предупредил он.

Президент поручил Шавкату Хамраеву уволить руководителей, ответственных за водное хозяйство в Кашкадарьинской области. Речь идет предположительно о начальнике Аму-Кашкадарьинского бассейнового управления ирригационных систем Ильхоме Курбанове.

«Если поставишь руководить водным хозяйством старых неработающих людей, будешь кричать ура-ура, тебя тоже выгоню, их тоже. Мне такие руководители не нужны. Поставлю молодых. У вас у всех большая зарплата, а результатов нет. Что мы ответим народу завтра? Всех уволишь, господин Хамраев, всех. Поставишь тех, кто хочет работать», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Фото: Пресс-служба президента.

Глава государства также обратился к заместителю премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Шухрату Ганиеву и сказал, что при назначении руководителей водного хозяйства Кашкадарьи было допущено самоуправство. Он поручил вице-премьеру «сделать в Кашкадарьинской области то же самое, что в Каракалпакстане, иначе в отношении него будут приняты меры».

«Ганиев, если в Кашкадарьинской области не будет такая же ситуация, как в Каракалпакстане, приму меры в отношении тебя тоже», — заявил он.

Президент также отметил, что 8700 км автодорог в регионе пришли в негодность, как и 86 из 1500 мостов.

«Удовлетворены ли жители сел? В большинстве из поступивших мне писем люди пишут: „Президент, постройте мост“», — приводит слова Шавката Мирзиёева Daryo.uz.

На этом же собрании руководитель страны заявил, что бывший хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев «испортил все» в регионе. «Раньше мы говорили, что в Кашкадарье все здорово, есть газ. Область даёт 63% газа страны. Но у людей нет ни газа, ни воды. Где справедливость?» — задался вопросом президент.