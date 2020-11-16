Центральный банк Узбекистана представил показатели инфляции в разрезе регионов за январь-октябрь 2020 года, а также уровни цен на основные товары и услуги (PDF).

Как отмечается в докладе, в октябре потребительские цены формировались в условиях высокого инфляционного давления, увеличившись на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост цен произошел в основном за подорожания продовольственных товаров на 2,3%.

В целом за первые 10 месяцев года уровень цен общий уровень инфляции в Узбекистане составил 7,8%. Продовольственные товары подорожали на 10%, непродовольственные товары — на 6,9%, услуги — на 5,2%.

«Высокий рост цен на продукты питания за последние 10 месяцев текущего года связан со значительным увеличением спроса на первичные потребительские товары в условиях карантина и влиянием факторов предложения на цены на некоторые товары в сентябре-октябре», — отмечает регулятор.

При этом в октябре наблюдался сезонный рост цен на яйца (на 17,7%), растительное масло (на 11,2%), хлопковое масло (на 13,6%), сахар (на 9,8%) и овощи (на 5,8%).

Уровень инфляции в разрезе регионов.

В разрезе регионов за январь-октябрь самый высокий уровень инфляции наблюдался в Ташкенте (10,9%) и Ташкентской области (8,2%), а также в Джизакской (8,1%) и Кашкадарьинской (8%) областях. Эти показатели выше, чем в среднем по стране (7,8%). Сравнительно низкие показатели зарегистрированы в Сурхандарьинской (5,8%) и Андижанской (7%) областях.

Рост цен на потребительские товары.

Самые высокие темпы роста цен на продовольственные товары зафиксированы в Ташкенте (13,2%), Джизакской (11%) и Кашкадарьинской (10,6%) областях, самые низкие — в Сурхандарьинской области (7,7%) и Каракалпакстане (7,8%).

В то же время за этот период значительно подорожали мясные и масложировые продукты, рис, сахар, яйца, овощи, особенно картофель и морковь.

Мясо

Динамика цен на мясо (в процентах к предыдущему месяцу).

За первые 10 месяцев цены на мясо по стране выросли в среднем на 15%, в том числе говядина — на 18,2%, баранина — на 22,1%. В то же время отложенный спрос в результате смягчения карантина во второй половине августа (возобновление работы общепита и разрешение на проведение свадеб и других церемоний), а также подорожание корма оказали повышательное давление на цены.

Для справки: в октябре стоимость шелухи на бирже выросла на 36,5% с начала года (с 1612 до 2200 сумов), а шрота хлопчатника — на 16,4% (с 2750 до 3200 сумов).

Динамика цен на мясо в разрезе регионов.

Для стабилизации цен на мясные продукты Центральный банк рекомендует обратить основное внимание увеличению предложения мяса, в частности, созданию крупных животноводческих ферм, снижению стоимости кормов и улучшению конкурентных условий в импорте мяса и снижению затрат.

Согласно расчетам ЦБ на основе данных Госкомстата, больше всего цены на мясо выросли в Сырдарьинской (17,6%), Джизакской (17,3%) и Самаркандской (17,3%) областях, на говядину — в Навоийской (23,5%), Наманганской (23,4%) и Джизакской (22,8%) областях, баранину — Самаркандской (29,4%), Джизакской (28%) и Кашкадарьинской (27,5%) областях.

Сахар

Динамика цен на сахар (в процентах к предыдущему месяцу).

Цена на сахар с начала года выросла в среднем на 15,7%, причем основная часть роста пришлась на сентябрь-октябрь. Проблемы с поставками на внутреннем рынке называются одним из основных факторов подорожания сахарной продукции.

В регионе наибольший рост цен на сахар был зафиксирован в Навоийской области (20,4%), а наименьший — в Сурхандарьинской области (11,1%).

ЦБ отмечает, что на фоне снижения стоимости сахара на мировом рынке и увеличения производства в основных странах-экспортерах улучшение условий для импорта импорт этого продукта в Узбекистан может служить залогом стабильности цен в будущем.

Пшеничная мука

В январе-октябре цены на муку в стране выросли в среднем на 12,9%. В период пандемии, в результате резкого увеличения спроса на основные продукты питания, особенно на муку, в марте-мае наблюдалось резкое повышение цен на этот товар.

Анализ показывает, что урожай пшеницы в этом году в Узбекистане и у основных торговых партнеров — России и Казахстана — превзошли ожидания, и нет факторов, которые приведут к повышению цен на этот продукт в будущем, указывает ЦБ.

В разрезе регионов наибольший рост цен на муку был зафиксирован в Ташкенте (18,2%), а наименьший — в Ферганской области (7,2%).

Динамика цен на муку, рис и сахар в разрезе регионов.

Рис

За первые 10 месяцев рис по стране подорожал среднем на 13,2%. В разрезе регионов наибольший рост цен на рис наблюдался в Каракалпакстане (19,3%), а наименьший — в Сурхандарьинской области (7,8%).

Исследование с предпринимателями и фермерами, выращивающими рис, показало, что его урожайность в этом сезоне была значительно ниже, чем ожидалось, из-за нехватки воды. Это, в свою очередь, может оказать дополнительное давление на стоимость этого продукта в будущем, считают в Центральном банке.

Масложировые продукты

Динамика цен на масло и жиры, растительное и хлопковое масло.

В январе-октябре цены на масло и жиры по стране выросли в среднем на 20,2%. В частности, растительное масло подорожало на 23,9%, а хлопковое — на 24,2%. При этом рост цен в основном наблюдался в сентябре-октябре, который был вызван снижением урожая подсолнечника и производства масла из-за неблагоприятных погодных условий в этом году.

Улучшение конкурентных условий при импорте масложировых продуктов и диверсификация поставщиков могут стать фактором снижения цен в будущем.

Фрукты и овощи

Динамика цен на плодоовощную продукцию и отдельно на фрукты и овощи.

В течение рассматриваемого периода цены на овощи и фрукты выступали фактором снижения общего уровня инфляции. С начала года они подешевели на 3,3%. В частности, овощи стали дешевле в среднем на 20,5%, а фрукты подорожали на 4,3%.

В разрезе регионов наибольшее снижение цен на овощи наблюдалось в Сурхандарьинской области (33,8%).

Самый высокий рост цен на фрукты в стране наблюдался в Ташкенте (20,6%).

Динамика цен на фрукты и овощи (в процентах к предыдущему месяцу).

Цены на фрукты и овощи являются сезонными, и, исходя из тенденций прошлых лет, можно ожидать сезонного роста цен на эти продукты в ближайшие месяцы, отметил регулятор.

Картофель и морковь

В январе-октябре среди потребительских товаров наивысший рост в цене показали картофель (35,5%) и морковь (39,2%).

В Ташкенте картофель подорожал на 67,7%, относительно низкий рост был в Ферганской области — 15,1%. Морковь больше всего выросла в цене в Хорезмской области (93%), меньше всего — в Сурхандарьинской области (15,2%).

Динамика цен на морковь, картофель и яйца.

Яйца

За отчетный период цены на яйца выросли на 34,3%, большая часть роста пришлась на сентябрь-октябрь.

В основном это произошло из-за значительного роста цен на корма для птицы и сезонного увеличения спроса на яйца. Обеспечение стабильности цен на этот продукт требует систематической работы по снижению стоимости кормов для птицы, указали в ЦБ.

Динамика цен на яйца (в процентах к предыдущему месяцу).

Лекарства

Динамика цен на лекарства, антисептические и дезинфицирующие средства.

За первые 10 месяцев наблюдалась сильная тенденция к росту цен на лекарства. В то же время спрос на лекарства, витамины и антисептики значительно увеличился в начале пандемии, а в последние месяцы фиксируется сезонный рост спроса на противогриппозные препараты.

В частности, с начала года цены на лекарства по стране выросли в среднем на 11,5%, а на антисептики — на 18,1%.

В разрезе регионов относительно высокий рост цен на лекарства наблюдался в Ташкенте (20,5%), наименьший — в Наманганской области (6,9%).

Динамика цен на лекарственную продукцию (в процентах к предыдущему месяцу).

Учитывая высокий уровень спроса на фармацевтическую продукцию в осенне-зимний период, цены на эту продукцию в будущем могут возрасти, предупредили в Центральном банке.

Подробнее с отчетом можно ознакомиться по ссылке.