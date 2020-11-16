На должность хокима Янгихаётского района Ташкента в понедельник утверждён Хаёт Илясович Иногамов, сообщила пресс-служба столичного хокимията со ссылкой на решение внеочередного заседания кенгаша народных депутатов Янгихаётского района.

Хаёт Иногамов родился в 1986 году в городе Ташкенте. В 2008 году окончил Ташкентский автодорожный институт. До настоящего времени работал заместителем хокима Ташкента — начальником Управления по эксплуатации каналов и благоустройству прилегающих к ним территорий столицы.

На заседании также рассмотрены вопросы утверждения прокурора и начальника районного отдела внутренних дел. В должности прокурора Янгихаётского района был утверждён Азамат Авазович Азимов, а начальником ОВД — Мурат Тахирович Раимов.

Азамат Азимов.



Мурат Раимов.

Азамат Азимов ранее работал первым заместителем прокурора Навоийской области, Мурат Раимов — начальником отдела по борьбе с торговлей людьми Главного управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД Узбекистана.

В конце мая президент Шавкат Мирзиёев предложил образовать на месте нового жилого массива в Сергелийском районе микрорайон «Янги хаёт» («Новая жизнь») с непосредственным подчинением хокимияту города. Позже вместо микрорайона было решено создать новый район Ташкента.

В сентябре Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса утвердили образование Янгихаётского района за счет частей Сергелийского и Бектемирского районов и четырех районов Ташкентской области.

Хокимият Янгихаётского района был образован постановлением президента от 11 ноября.