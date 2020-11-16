Агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ Узбекистана (PIIMA) и международный общественный фонд Zamin, попечительский совет которого возглавляет супруга президента Узбекистана Зироат Мирзиёева, подписали меморандум о сотрудничестве, сообщила пресс-служба агентства.

Документ визировали директор фонда Zamin Тамила Алиева и директор агентства Хилола Умарова.

Стороны договорились о сотрудничестве в области социальной защиты уязвимых слоев населения, развития образования, включая инклюзивное, и информационно-коммуникационных технологий в этой сфере.

Кроме того, стороны отметили необходимость развивать сотрудничество с международными организациями для улучшения предоставления современных знаний детям с нарушением слуха.

Документ, как отмечается в сообщении, послужит основой для совершенствования инклюзивного образования в Узбекистане.

Отметим, в начале ноября фонд Zamin в рамках программы «Развитие образования для детей с нарушением слуха» открыл в специализированной IT-школе имени Мухаммада аль-Хорезми первый образовательно-ресурсный центр Zamin Education. В нем установлена FM-система — ассистивное оборудование, которое помогает усиливать качество восприятия материла. Каждому ученику переданы индивидуальные слуховые аппараты.

В этом классе 36 учащихся специализированных школ-интернатов будут обучаться информационным технологиям, графическому дизайну и английскому языку. Разработана также специальная программа по подготовке учеников с нарушениями слуха к поступлению в вузы по IT-направлению. Классы Zamin Education откроются во всех областях страны, говорится в сообщении фонда.

Цель проекта — поддержка учеников с нарушением слуха в развитии профессиональных навыков и социализации в обществе и их подготовка к поступлению в вузы.