Наши чиновники и власти на местах хорошо владеют искусством попасть в какую-нибудь историю на ровном месте. Но недавняя история с записями хокима Андижанской области на этом фоне выделяется своей новостной подоплекой.

В ответном релизе пресс-служба хокимията сообщила, что запись, где Шухрат Абдурахманов делится свой «методой» наказания надоедливых граждан и журналистов, была сделана два года назад. Нам будто дают понять, что глава области прошлым летом вроде уже приносил извинения за свои ошибки. По этой нехитрой логике весь негатив в его адрес, который будет вскрываться задним числом, уже «зачищен» покаянием перед обществом.

Если действительно правда, что запись старая, то первое, что приходит в голову нам, уверенным пользователям-конспирологам, — что это неслучайно. Что же было истинной причиной появления аудио, зачем и кто его «слил»? Холодная месть завистников хокима на местах или конкурентная борьба? Так уже бывало с какими-то чиновниками, чьи выложенные откровения совпадали с очередной кампанией по борьбе с наведением порядка на местах.

Придумать можно всё что угодно — хоть порой и не очень-то складно, но все эти объяснения очевидных противоречий пригодны только в том случае, если они работают, то есть проходят проверку народным мнением. А молва сегодня в адрес хокимов не блещет хвалебными или сочувствующими эпитетами.

Давайте пока оставим в стороне вопрос тефлоновости некоторых руководителей регионов. Понятно, что без ответа на него невозможно оценивать деятельность чиновников. Мы уже писали на эту тему неоднократно. Власти в регионах уже научились реагировать на подобные истории — расторопность и качество реакции здесь зависит от умения пиар-служб придумывать ответные ходы. А записей меньше не становится.

В нашем мире, где граница между правдой и ложью часто сильно размыта, сомнений не может вызывать только одно — что сама ситуация довольно типична. Мы не знаем точно, сколько раз чиновники пускали в ход угрозы и физическую силу по сходным или другим поводам, но догадываемся, что серьезность ситуации запрограммирована самим устройством общения начальников с простыми людьми — пока в нем сохраняются подобные методы.

Депутат Расул Кушербаев назвал андижанский случай преемственностью «школы правления Ленина». Образ вечного вождя мирового пролетариата сегодня, как в интернетовском законе Годвина, годится для сравнения с чем угодно. Проверять теперь никто не будет. Но любая подтвержденная запись — это всё-таки конкретный smoking gun («дымящийся пистолет») в юриспруденции. Возможно, всё, что было озвучено в соцсетях, и случилось два года назад, но каким образом это столь существенно меняет суть озвученных событий?

Сегодня разновидностью такого «дымящегося пистолета» в век высоких технологий является интернет. Сколько ни подчищай слова и действия, выданные в эфир сгоряча или совершенно умышленно, всё останется в глобальной паутине. Конечно, скоро всё забудется, и от всей истории с записью останется одна, но вечная кэшированная память, от которой никуда не деться, она уже с нами, в нашей новейшей истории.

Нынешняя власть читает Telegram и соцсети именно так, как раньше читала газеты. Новая информационная среда, возникшая буквально на наших глазах, делает значимым любой факт злоупотребления и нарушения закона в любой точке Узбекистана, позволяет привлечь к нему не только внимание, но и заставить реагировать госаппарат, что крайне важно в таких ситуациях.

Внутри страны переформатирование информационной среды даёт возможность вступить вместе с обществом на новый путь будущего экономического и политического курса. То, что сейчас выражается модным словом «цифровизация». Принятая в стране программа цифрового развития до 2030 года, в свою очередь, ведёт к изменению всей системы государственного управления. В том числе и в отношениях между чиновниками и простыми людьми. Понимать это руководители в регионах просто обязаны. Поскольку им же эту программу и воплощать, если хотят остаться в обойме власти хотя бы до срока реализации всех ее пунктов.

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