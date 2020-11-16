Правоохранительные органы Беларуси задержали 1127 человек на акциях протеста, прошедших 15 ноября в Минске, Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске и других городах, сообщил правозащитный центр «Весна».

По данным белорусского портала TUT.by, воскресная акция протеста прошла под названием «Я выхожу» в память о погибшем в Минске 31-летнем активисте Романе Бондаренко. Ещё утром пропал интернет, были закрыты станции метро.

«Демонстрантам не дали сформировать большую колонну. Как только люди пытались собраться в группы, их тут же разгоняли, избивали и задерживали», — пишет издание. Силовики использовали светошумовые гранаты, очевидцы сообщили о четырёх взрывах.

Среди задержанных 15 ноября есть журналисты, врачи и правозащитники, уточняет TUT.by. Адвокат, присутствующий в одном из РОСК Минска, рассказал, что задержанных «похоже, опять всех будут признавать подозреваемыми по уголовным делам».