В ноябре 2019 года посольство США в Узбекистане в партнерстве с Министерством народного образования и Американскими советами по международному образованию запустили программу English Speaking Nation: Secondary Teacher Training Program (ESN:STT). Целью программы, которая осуществляется по всей стране, является улучшение качества знаний, а также навыков преподавания английского языка у учителей.

Сбор заявок для участия в программе продолжается для всех желающих по всей стране. В октябре 2020 года сотрудники проекта ESN:STT посетили центры повышения квалификации работников Министерства народного образования в Каракалпакстане, 12 регионах Узбекистана и Ташкенте. В ходе данных визитов учителя средних школ получили информацию о программе ESN: STT. На данный момент более 1,5 тысячи учителей подали заявки для участия в программе.

Прием заявок для участия будет продолжаться до 17:00 30 ноября. Заинтересованные в программе учителя, работающие в государственных школах, приглашаются к участию. Подать заявку можно по ссылке.

Все полуфиналисты программы будут приглашены на стандартизированный тест Institutional TOEFL для определения уровня владения английским языком. Этот этап отбора будет администрироваться Американскими советами по международному образованию. Прохождение тестирования является бесплатным. Финалисты программы ESN:STT будут определены независимым комитетом, находящимся в США.

В рамках программы ESN:STT Американские советы по международному образованию сотрудничают с Международной ассоциацией TESOL и университетом Джорджа Мэйсона (GMU). Партнеры программы будут оказывать содействие в качественной подготовке учителей путем проведения курсов и семинаров по профессиональному развитию.

В течение трех лет 15 тысяч учителей английского языка смогут принять участие в различных семинарах и мероприятиях для улучшения своих профессиональных знаний и навыков. В дополнение 400 учителей-участников программы ESN:STT пройдут обучение по основному сертификационному курсу TESOL — TESOL Core Certificate Program (TCCP). После успешного прохождения участники получат сертификат TCCP. Он является международно-признанным и подтверждает высокую квалификацию учителя. Стоимость одного такого сертификата составляет около 2 тысяч долларов США.

Американские советы по международному образованию — одна из ведущих организаций в международном образовании, академическом обмене, а также в области реализации программ по погружению в языковую среду. Организация ведет активную работу в сфере укрепления международных связей и взаимопонимания через академический, профессиональный и культурный обмен, а также через изучение языка, развитие образования и проведения исследований.

Американские советы по международному образованию возобновили свою работу в Ташкенте в 2018 году. Организацией реализуется 13 различных программ в Узбекистане, включая Future Leaders Exchange (FLEX), American Windows, Uzbekistan Business Leaders (UBL) и Central Asia University Partnership Program (UNiCEN).

Более подробную информацию об Американских советах по международному образованию можно получить в Telegram или по e-mail.

Дополнительная информация по программе ESN:STT доступна по ссылке.

Связаться с представителями программы можно по e-mail и в Telegram.

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