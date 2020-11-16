Правительство Узбекистана 15 ноября специальным рейсом направило очередную гуманитарную помощь Кыргызстану для поддержки этой страны в борьбе с COVID-19. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Кыргызстана.

В состав гуманитарного груза вошли 100 тысяч одноразовых перчаток, 10 тысяч одноразовых защитных комбинезонов, 2000 защитных очков, 100 тысяч одноразовых масок, 1000 коробок гепарина, 10 тысяч штук набора для предотвращения COVID-19, 10 тысяч штук тестов для выявления вируса, 5000 упаковок ремдисевира, 4000 штук натрий хлора, 62,1 тысячи штук одноразовых шприцов и 20 тысяч штук систем. Кроме того, начато строительство двух модульных, технологичных больниц.

В ближайшие дни также планируется направить железнодорожным транспортом следующую гуманитарную помощь — 400 специальных больничных контейнеров и 3000 тонны пшеницы.