Государственный налоговый комитет опубликовал информацию о количестве налогоплательщиков в Узбекистане по состоянию на 1 октября. В динамике их число по сравнению с прошлым годом заметно выросло практически по всем видам налогов.

Как отмечает Spot со ссылкой на данные ГНК, увеличилось число НДС-плательщиков и лиц, уплачивающих налог на прибыль. Стало больше плательщиков земельного налога — физических лиц, а вот юридических лиц, уплачивающих аналогичный налог, — уменьшилось.

Среди юридических лиц увеличилось число тех, кто платит:

НДС — на 62%;

Налог на прибыль — 63,7%;

Налог на имущество — 0,9%;

Налог на пользование водными ресурсами — 16,7%;

Налог на пользование недрами — 36,8%.

Уменьшилось плательщиков акцизного (2,7%) и земельного налогов (6,4%).

Среди физических лиц увеличилось число тех, кто платит налог на имущество — на 3,4%, а также земельный налог — на 3,3%. При этом снизилось число плательщиков налог на доход — на 5,1%.

Как сообщала «Газета.uz», число узбекистанцев, которые платят НДФЛ с зарплаты, начало постепенно восстанавливаться. После введения карантинных ограничений в июле их стало меньше на 40 тысяч, но уже в августе вернулись 16,6 тысячи, и показатель возрос до 4,13 миллиона человек, хотя все еще остается ниже уровня, который был до пандемии.



