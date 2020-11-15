Государственный налоговый комитет опубликовал информацию о количестве налогоплательщиков в Узбекистане по состоянию на 1 октября. В динамике их число по сравнению с прошлым годом заметно выросло практически по всем видам налогов.
Как отмечает Spot со ссылкой на данные ГНК, увеличилось число НДС-плательщиков и лиц, уплачивающих налог на прибыль. Стало больше плательщиков земельного налога — физических лиц, а вот юридических лиц, уплачивающих аналогичный налог, — уменьшилось.
Среди юридических лиц увеличилось число тех, кто платит:
- НДС — на 62%;
- Налог на прибыль — 63,7%;
- Налог на имущество — 0,9%;
- Налог на пользование водными ресурсами — 16,7%;
- Налог на пользование недрами — 36,8%.
- Уменьшилось плательщиков акцизного (2,7%) и земельного налогов (6,4%).
Среди физических лиц увеличилось число тех, кто платит налог на имущество — на 3,4%, а также земельный налог — на 3,3%. При этом снизилось число плательщиков налог на доход — на 5,1%.
Как сообщала «Газета.uz», число узбекистанцев, которые платят НДФЛ с зарплаты, начало постепенно восстанавливаться. После введения карантинных ограничений в июле их стало меньше на 40 тысяч, но уже в августе вернулись 16,6 тысячи, и показатель возрос до 4,13 миллиона человек, хотя все еще остается ниже уровня, который был до пандемии.