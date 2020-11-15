Seoul Mun представляет собой 40 тысяч кв. м современного торгово-коммерческого пространства. Оно продумано для реализации огромного количества услуг и развлечений. Торгово-досуговый центр предлагает более 270 разноформатных коммерческих помещений на трех уровнях набережной.

Расположенный по двум берегам канала Бурджар, Seoul Mun предусматривает более 3 км внутренних пешеходных маршрутов для прогулок.

Каждый квадратный метр продуман вместе с мировыми экспертами коммерческой недвижимости так, чтобы владельцы помещений и бизнеса получали максимальную выгоду от вложений.





Одна из ведущих независимых консалтинговых компаний Knight Frank разработала для Seoul Mun пять основных категорий коммерческого пространства и сценарий проходимости. Согласно ему будет происходить активизация всех точек на территории.

Благодаря оптимальному сочетанию ключевых факторов Seoul Mun безусловно является успешной стартовой площадкой для любого типа бизнеса. Проект отличает выгодная локация, большой выбор площади помещений от 15 до 1000 кв. м, удобный доступ на территорию, многоуровневые продуманные парковки, огромное количество зеленых прогулочных зон. Все это на берегу живописного канала в центре Ташкента.

Согласно анализу независимых экспертов, на момент сдачи готового объекта его капитализация будет достигать 30%. Уже сейчас можно выбрать необходимое помещение и стать владельцем высококачественной коммерческой недвижимости на выгодных условиях.





Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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