Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Кашкадарьинскую область на этой неделе высказался о бывшем хокиме региона Зафаре Рузиеве.

На встрече с активом области глава государства критически проанализировал социально-экономическую ситуацию и заявил, что Кашкадарья не использует свой потенциал в полную силу, заметно отставая от многих регионов Узбекистана. В этом он обвинил бывшего хокима области Зафара Рузиева.

«Господин Рузиев испортил, теперь всё это чувствуется. Раньше мы говорили, что в Кашкадарье все здорово, есть газ. Область даёт 63% газа страны. Но у людей нет ни газа, ни воды. Где справедливость?» — приводит слова Шавката Мирзиёева Daryo.uz.

За последние 10 лет доля Кашкадарьинской области в валовом внутреннем продукте страны упала с 9,4% до 7,1%, а в промышленности — с 11% до 6%, говорилось на совещании.

Отсутствует научная база, инновационный подход к выращиванию сельхозпродукции, в прошлом году урожайность хлопчатника составила 19 центнеров с гектара, это самый низкий показатель в Узбекистане. Не хватает сельхозтехники, низок уровень переработки продукции, говорилось в сообщении пресс-службы президента.

«Кашкадарья отстала от всех регионов из-за того, что лидер без знаний и потенциала, не разбирающийся в экономике и инвестициях, руководил [областью] 4−5 лет. Это, конечно, и моя ошибка», — признал Шавкат Мирзиёев.

Шавкат Мирзиеёев и Зойир Мирзаев. Фото: Пресс-служба президента.

«Зойир Тоирович (Мирзаев, хоким Кашкадарьинской области — ред.) — проверенный кадр. Опытный. Он прибыл в область для изменения Кашкадарьи», — сказал президент.

Зафар Рузиев в октябре 2019 года возглавил Зарбдарский район после освобождения с поста хокима Кашкадарьинской области из-за массовых сносов недвижимости в регионе.