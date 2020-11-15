Так приятно ощутить осеннюю прохладу после лета. Проводить вечера за книгой или теплым разговором, когда за окном идет дождь. Но для некоторых людей осень становится печальным временем, когда ноют суставы или болит спина. Что делает человек? Он терпит. Ведь кажется, что выбор стоит между лекарствами «с кучей побочек» и обезболивающим, дающим временный эффект.





Натуральное средство «Карипаин» вот уже 10 лет помогает людям с проблемами опорно-двигательного аппарата. Это и остеохондроз, и остеоартроз, и дискогенный радикулит, а также межпозвонковые грыжи и протрузии. Так же серии «Карипаина» способны помочь при ожогах и келоидных рубцах, суставных контрактурах и при туннельном синдроме.

Эффективность «Карипаина» — в его основном действующем веществе папаине. Это фермент, способный растворять отмершие клетки, при этом не влияя на нормальные. Кроме того, он борется с бактериями, снимает воспаление и боль.





«Карипаин» стал настолько популярным, что была создана целая серия в разных формах выпуска. Все составы разрабатывались с учетом исследований ведущих медицинских учреждений Москвы и Украины. Каждый препарат серии «Карипаин» сертифицирован и имеет государственную регистрацию в ЕврАзЭС, странах Европейского Союза и Украине. Поэтому можно не сомневаться в качестве продукции, а просто выбрать удобную форму средства:

Сухой бальзам «Карипаин» — рекомендован при разных заболеваниях позвоночника, особенно при грыжах до 5 мм. Также препарат поможет при печально известном туннельном синдроме. Применяется курсами по 20−30 дней. Для применения используют форму сухого бальзама и электрофорез. Сухой бальзам «Карипаин Плюс» — формула, усиленная коллагеназой (останавливает разрушение хрящей) и бромелайном (борется с воспалениями). Его можно эффективно применять при грыжах свыше 5 мм. Этот бальзам — средство против воспаления и отеков. Способ применения такой же, как у классического. Крем «Карипаин» — оптимальный вариант для тех, кто хочет заранее позаботиться о здоровье, не дожидаясь болей. Крем помогает и при уже развившихся заболеваниях. Он останавливает воспаление, ускоряет восстановление межпозвоночных дисков. Такие эффекты достигаются за счет состава: 3% папаин, глюкозамин (восстанавливает работу хрящей и суставов) и гиалуроновая кислота (повышает упругость хрящей). Крем применяют курсом 30 дней. Его можно просто втирать в больное место или сочетать с ультразвуком (фонофорез). Гель «Карипаин Ультра» — мощное средство, созданное специально для тех, кто предпочитает консервативный подход физиопроцедурам. Состав геля обогащен двойной концентрацией папаина (в геле его уже 6%), экстрактом босвелии (борется с воспалением), транскутолом (доставляет действующие вещества внутрь клеток хрящей и суставов). Для достижения эффекта нужно провести курс — 30 дней втирать гель дважды в день.





Здоровье — это комфорт для каждого и радость движения. «Карипаин» доступен и в Узбекистане. Поэтому больше не придется неделями ждать доставки.

Препараты не являются лекарственными средствами. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом.





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