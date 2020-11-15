Нужно найти квартиру мечты в престижном районе? Сайт domtut.uz покажет весь каталог новостроек, подробное описание каждого застройщика и даже калькулятор для подсчетов ипотеки и кредита.

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Для удобства поиска на сайте разработаны фильтры по районам города, названиям ЖК, застройщикам, количеству комнат и отделке. На каждой странице есть полное описание комплекса, фотографии, контакты строительной компании, цена за квадратный метр и общая стоимость квартиры. Также можно оценить недвижимость по количеству звезд. На главную страницу добавлен удобный фильтр поиска по каталогу недвижимости.

Карта портала поможет найти все, что нужно по поиску и изучению инфраструктуры будущей квартиры. В разделе «Полезное» размещена информация об ипотеке в банках Ташкента. На сайте также есть калькулятор для расчета ипотечного кредита, полезные рекомендации по выбору нового жилья, ремонта и дизайна. Остается только выбрать.

Для застройщиков

Domtut.uz помогает не только найти современное жилье, но и предоставляет выгодные условия для продавцов. Создатели предлагают контекстную рекламу на сайте и в соцсетях. Здесь как раз собрана подходящая аудитория для этого.

Прочитав статистику посещения портала выше, можно убедиться, что покупатели обязательно найдутся. Несколько видов рекламы недвижимости помогут раскрыть все преимущества для клиентов и вдохновят на новый проект.

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Cайте: domtut.uz

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