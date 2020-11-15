Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков оценил вероятность дальнейшего осложнения ситуации с пандемией коронавируса в Узбекистане.

По его словам, такую вероятность исключать нельзя.

«Как эксперт, я бы охарактеризовал нынешнюю ситуацию как „обманчивая стабильность, обманчивое спокойствие“. Так что нам нужно быть бдительными. Если мы не будем безразличными к своему здоровью, если мы будем обращаться за медицинской помощью при каких-либо клинических признаках заболевания, если мы не будем пытаться лечиться самостоятельно, если мы будем соблюдать правила лечения и карантина в домашних условиях, то мы можем сохранить ситуацию стабильной», — сказал он.

Замглавы Службы санэпидблагополучия и общественного здоровья предупредил, что в противном случае эпидемиологическая ситуация может осложниться.

«Осенне-зимний период — это период сезонного подъема вирусных, респираторных заболеваний. Считаю, что нам нужно еще больше повысить нашу ответственность», — указал член штаба по борьбе с коронавирусом.

Нурмат Атабек также остановился на дальнейшей судьбе больниц, карантинных центров и скрининговых центров, которые были построены в условиях пандемии.

«Ни одна проделанная работа и подготовка не будет напрасной. После полной стабилизации ситуации будет принято решение о целевом использовании этих объектов. А сейчас для нашего народа созданы все возможности для получения необходимой помощи на необходимом уровне, и наши люди от этого обязательно выиграют», — заверил он.

Специалист также поделился своим мнением по поводу сохранения стабильной эмидемиологической ситуации в Узбекистан, где ежедневно регистрируется чуть более 200 случаев коронавируса, когда как ситуация во всем мире ухудшается.

«Действительно, ситуация в мире остается сложной. Мы еще не победили коронавирус и даже не изобрели новых методов. На наш взгляд, принятые в стране профилактические меры, работа по раннему выявлению, изоляции и направлению больных в распределительные центры приносят свои плоды», — сказал Нурмат Атабеков.

Самым большим достижением он назвал ношение марлевых масок, сохранение социальной дистанции и использование антисептиков.

«Без преувеличения можно сказать, что работа, проводимая в системе первичной медико-санитарной помощи, деятельность мобильных бригад, работа колл-центров, соблюдение правил карантина, имеют положительное влияние. Если бы мы подняли соблюдение профилактических мер на более высокий уровень, результат был бы даже лучше. К сожалению, среди нас еще много граждан, которые не обращают внимания на меры профилактики и не принимают меры предосторожности», — заявил замглавы Службы санэпидблагополучия и общественного здоровья.

В странах Европы сохраняются стремительные темпы распространения коронавируса COVID-19, суточные показатели заражения и летальности среди инфицированных бьют рекорды, пишет «Интерфакс».