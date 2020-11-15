Агентство по противодействию коррупции Узбекистана отчиталось о проделанной работе за октябрь.

Как сообщается, агентство получило 275 обращений, из них рассмотрено 243 (88,4%). Большая часть жалоб касается проблем в судебной системе, действий чиновников и коррупции в различных сферах: недовольство решениями судей (20,4%), незаконные действия и решения должностных лиц хокимиятов (7,6%), не выделение земель, земельных споры и расхищение земель (6,2%), мошенничество (5,5%), недовольство решениями прокуратуры и нерешенные обращения в прокуратуру (5,1%), нарушения в сфере здравоохранения и действия медперсонала (5,1%) и другие сферы.

Антикоррупционное агентство также выявило нарушения при организации тендеров на установку фотоэлектрических систем в строящихся домах в регионах. Всего таких систем планируется установить в 528 квартирах в Каракалпакстане, Бухарской, Кашкадарьинской, Ташкентской и Наманганской областях.

По итогам изучения выяснилось, что процесс отбора подрядчиков на установку фотоэлектрических систем в многоквартирных домах организован без соблюдения требований указа президента от 28 ноября 2019 года (УП-5886) «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов ипотечного кредитования».

В связи с этим агентство внесло представление в ответственные органы. В результате региональные филиалы инжиниринговой компании «Кишлок курилиш инвест» в Каракалпакстане, Бухарской, Кашкадарьинской и Наманганской областях расторгли дополнительные соглашения об установке солнечных фотоэлектрических систем без проведения тендера к договорам с подрядчиками по строительству доступного жилья. Тендер был реорганизован.

Кроме того, житель Бухары выразил недовольство агентство по поводу неисполнения решения суда о ликвидации сооружения, которое самовольно построила компания Development Dream House. Агентство направило в Генеральную прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела по статье 232 Уголовного кодекса (неисполнение судебного акта) в отношении должностных лиц компании.

Предприниматель из Ташкентской области выразил недовольство тем, что в отношении должностных лиц, которые путем мошенничества завладели его средствами в размере 400 млн сумов, не было принято никаких мер, а уголовное дело прекращено по части 1 статьи 84 УПК (истек сроки давности привлечения лица к ответственности). Агентство изучило материалы уголовного дела и указало, что расследование было проведено в одностороннем и неполном порядке, в связи с чем в Генеральную прокуратуру было подано ходатайство об отмене постановления о прекращении уголовного дела.

Ранее «Газета.uz» писала, что цифровой ситуационный центр при хокимияте Ташкента стоимостью 100 млрд сумов ($9,6 млн) правительство разрешило построить без проведения тендера. Генподрядчиком проекта выбрана Power Construction Planet.