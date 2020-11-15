Бренд Chevrolet продолжает удерживать высокие позиции на рынке Казахстана. По данным казахстанского интернет-издания «Капитал» со ссылкой на Ассоциацию казахстанского автобизнеса (АКАБ), в октябре Chevrolet стал наиболее продаваемым брендом месяца, а Nexia и Cobalt — моделями месяца.

Широкий выбор автомобилей на рынке Казахстана не помешал Chevrolet занять первое место рейтинга наиболее успешных брендов и продолжать уверенно опережать Hyundai, Lada, Toyota и KIA.





Глядя на динамику продаж в Казахстане, компания UzAuto Motors рада уверенному росту доверия казахстанских покупателей к автомобилям узбекского производства. Если в январе 2020 года доля рынка автопроизводителя составляла 12,5%, то в октябре этот показатель достиг 28,1%.

Всего за октябрь в Казахстане было продано 8637 автомобилей, 2430 из которых произведено UzAuto Motors совместно с костанайским партнером «СарыаркаАвтоПром».

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