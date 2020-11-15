В социальных сетях распространилась еще одна аудиозапись голоса хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова, где он называет предпринимателя «шакалом».

Из записи следует, что хоким провел собрание с предпринимателем, в котором также принял участие председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов.

«Он (Адхам Икрамов — ред.) объясняет: теперь так не будет, будет так, если есть вопросы, можете обращаться сюда по номеру 1100, привел примеры. Он спросил, есть ли обращения, и трое подняли руки. Потом у меня вскипело: „Встань с места. Какое у тебя есть обращение?“ А он в ответ: „Ну, это“. Я сказал: „Говори теперь, без ну, этого“. Он просто поднял руки, не понимая этого. Я сказал: „Говори, скажешь сейчас. Шакал из Андижана, скажешь“. Скрывает что-то», — говорит хоким на записи.

По его словам, предприниматель нечаянно поднял руку или у него действительно было обращение.

«Я сказал: «Послушай. Даже если [обращения] дойдут до премьер-министра, они все равно придут ко мне». Сказал: «Если придет через [приемную премьер-министра], пну по заднице… Он говорит: «Нечаянно поднял руку»… Слова двух вонючек ничего не поменяют», — сказал Шухрат Абдурахманов.

На записи глава областной администрации также произносит: «Вас рожал человек или собака? Э, сдохни, свинья!»

«Газете.uz» не удалось связаться с пресс-службой хокимията Андижанской области.

Буквально накануне распространилась другая аудиозапись, на которой хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов рассказывал, как угрожал журналистам и посадил трех женщин на 15 суток в ходе поездки в Мархаматский район.

Хокимият области подтвердил, что голос на записи принадлежит Шухрату Абдурахманову, но отметил, что она была сделана два года назад. В областной администрации также отметили, что на аудио Шухрат Абдурахманов говорил не о всех журналистах, а лишь о некоторых «недобросовестных» сотрудниках СМИ.

Депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев назвал инцидент «безобразным и постыдным».