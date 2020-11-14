«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты согревающих супов.

Мампар





Мампар — среднеазиатское блюдо, изначально появившееся у уйгуров. Он близкий родственник лагмана, но отличий всё-таки много, и чтобы это оценить, мампар следует хоть разок, но попробовать.

Турецкий суп с фрикадельками





Ароматный и насыщенный турецкий томатный суп с фрикадельками разнообразит ваше семейное меню.

Сырный крем-суп с хрустящей курицей





Такой суп получается не только очень нежным, но и сытным. Это блюдо способно удивить простотой приготовления, а также необычной подачей.

Французский луковый суп





Не зря французская кухня считается одной из лучших в мире, ведь даже блюда из лука, как этот луковый суп, у них получаются невероятно вкусными и ароматными.

Гороховый суп с копченой курицей





Наваристый гороховый суп получается особенно вкусным благодаря копченой курице. Дополнительно можно приготовить гренки с чесноком, они прекрасно дополняют это блюдо.

Горячий свекольник





Свекольник — это очень сытный, ароматный суп из простых и доступных ингредиентов. В горячем виде он получается особенно великолепным.

Куриный суп с клецками





Сытный, ароматный с нежными воздушными клецками куриный суп, который прекрасно подойдет для обеда и понравится всей семье.

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