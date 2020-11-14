Студенты могут продолжить дистанционное обучение в вузах, если не имеют возможности посещать учебные заведения, сообщил начальник управления Министерства высшего и среднего специального образования Абдували Халиков на пресс-конференции в субботу.

Напомним, согласно решению спецкомиссии по борьбе с коронавирусом, государственные высшие учебные заведения Узбекистана поэтапно возобновят обучение в очной форме с 16 ноября. Абдували Халиков сообщил, что перед тем, как принять решение о возвращении традиционной формы учебы было изучено мнение студентов и их родителей. В опросе приняли участие свыше 400 тысяч респондентов, из них более 80% выступили за продолжение учебы в традиционной форме, сказал он.

По его словам, Минвуз определил общие правила и требования для высших образовательных учреждений, поскольку нельзя сравнивать их между собой из-за разных параметров и материальной технической базы. Поэтому вузы самостоятельно решают, какие курсы поэтапно возвращать к традиционной форме обучения, исходя из уровня их важности.

При этом Минвуз установил ограничения на число студентов в аудиториях и кабинетах. «Число студентов не должно превышать 50% от общей вместимости аудитории. Например, если аудитория на 30 мест, то можно пускать до 15 студентов», — заявил он.

Кроме того, учебные заведения теперь также могут организовывать перерывы на 5−10 минут посредине занятий, которые длятся 80 минут. Вузы также могут менять порядок тем в учебном плане.

«Вузы подготовили полный график того, какой курс, когда и где начнет учебу… 16 ноября не будут привлечены все студенты и курсы. Нет такой возможности… Нельзя вернуть сразу 10−15 тысяч студентов в вуз, поскольку это приведет к нарушению многих правил и может иметь последствия», — отметил Абдували Халиков.

Начальник управления Минвуза указал, что, в первую очередь, следует учитывать возможности студентов и возможности университета.

«В любом случае, нам нужно сделать это, заботясь о здоровье студентов и сотрудников университета. Каждое вуз начинает процесс в соответствии с этим требованием», — подчеркнул он.

Если у студентов нет возможности посещать занятия, то по собственному желанию они могут продолжить обучение дистанционно, сказал Абдували Халиков.

«Вузы имеют право попросить по желанию студентов написать такое заявление, здесь не будет лишней волокиты. Если есть возможности, условия, нет проблем с жильем, то есть будут привлечены те студенты, которые могут посещать традиционные занятия с соблюдением сегодняшних требований», — сказал он.