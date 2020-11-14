В Министерстве высшего и среднего специального образования сообщили о принимаемых мерах для обеспечения охраны здоровья студентов во время возобновления очной формы обучения в Узбекистане.
В ведомстве отметили, что перед тем, как принять решение о возвращении традиционного формата учебного процесса было изучено мнение студентов и их родителей.
«С учетом их предложений и исходя из каждого вуза, его образовательного направления было принято решение с 16 ноября — понедельника — поэтапно продолжить учебный процесс в традиционной форме», говорится в сообщении Минвуза.
Так, для охраны здоровья студентов, создания необходимых условий для получения качественного образования:
- в каждом вузе будут организованы оперативные штабы с привлечением представителей Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, региональных медобъединений;
- территориальные отделения Службы санэпидблагополучия также примут участие в подготовке аудиторий и кабинетов к возобновлению учебы;
- будет разработана схема организации учебного процесса в разрезе курсов, а расписание составлено на основе дифференцированных часов;
- в общежитиях будут утверждены нормы, строго отвечающие санитарно-гигиеническим и дезинфекционным требованиям, после их оснащения студентам разрешат поэтапно размещаться на объектах;
- в вузах и общежитиях будут организованы медицинские пункты;
- для обеспечения контроля здоровья студентов за каждым вузом закрепят медицинские учреждение.