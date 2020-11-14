В Министерстве высшего и среднего специального образования сообщили о принимаемых мерах для обеспечения охраны здоровья студентов во время возобновления очной формы обучения в Узбекистане.

В ведомстве отметили, что перед тем, как принять решение о возвращении традиционного формата учебного процесса было изучено мнение студентов и их родителей.

«С учетом их предложений и исходя из каждого вуза, его образовательного направления было принято решение с 16 ноября — понедельника — поэтапно продолжить учебный процесс в традиционной форме», говорится в сообщении Минвуза.

Так, для охраны здоровья студентов, создания необходимых условий для получения качественного образования: