В новый год с новым телефоном. В честь Нового года страховая компания New Life Insurance разыграет новый iPhone 12.

Чтобы стать участником акции, нужно купить любой полис New Life Insurance на сумму не менее 50 тысяч сумов в период с 14 ноября по 25 декабря 2020 года.

Победитель будет определен при помощи генератора случайных чисел 30 декабря 2020 года в прямом эфире на официальной странице New Life Insurance в Instagram @new_life_insurance. Страховая компания предлагает подписаться на свои странички в социальных сетях, чтобы не пропустить последние новости.

По вопросам розыгрыша можно проконсультироваться в call-центре компании по короткому номеру 1166 и на официальных страничках в социальных сетях.

Организатор конкурса: страховая компания ООО New Life Insurance. По акции будет разыгран один смартфон iPhone 12. Победитель сможет получить приз в офисе New Life Insurance сразу после розыгрыша.

С подробными условиями розыгрыша можно ознакомиться по ссылке.

Страховая компания New Life Insurance является одной из ведущих по страхованию жизни на рынке Узбекистана. Компания предоставляет страховые услуги во всех областях Узбекистана. Круглосуточный центр поддержки клиентов оказывает содействие на узбекском, русском и английском языках в режиме 24/7.

Сайт: nli.uz

Facebook: fb.com/uzlifeinsure

Instagram: @new_life_insurance

Telegram: t.me/newlifeinsuranceuz

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