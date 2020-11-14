Компания Golden House объявляет акцию «Золотая пятница». Всего три дня — с 13 до 15 ноября включительно — в жилых комплексах Golden House будут действовать специальные условия и выгодные предложения на покупку квартир.

Специальные скидки

В течение трех дней специальные скидки станут доступны для всех покупателей. Благодаря им будет возможность купить квартиру по оптимальным ценам.

Еще больше скидок

Скидки 3% повышаются до 13% на квартиры в британском квартале Greenwich. Это отличный шанс стать обладателем жилья бизнес-класса на выгодных условиях.





Полезный и необходимый подарок

При покупке квартиры в любых жилых комплексах компании клиенты получат современный кондиционер в подарок. Он обеспечит комфортную температуру воздуха круглый год.





Акция «Золотая пятница» действует только три дня: пятница, суббота и воскресенье. Компания Golden House рекомендует правильно распланировать свои дела в эти дни и сделать одну из наиболее важных и приятных покупок в жизни.

Воспользоваться акцией можно только в офисе продаж Greenwich или в центральном офисе Golden House.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 78−150−11−11.

Офис продаж Greenwich: Мирабадский р-н, пересечение ул. Янгизамон и Сайхун.

Ориентир: парк культуры и отдыха им. Фурката.

Центральный офис продаж: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Ориентир: ирригационный институт, ЖК «Новомосковская».

Сайт: gh.uz

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