14 ноября состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с исполняющим обязанности президента Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры двух стран рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-кыргызских отношений, прежде всего в сферах торговли, промышленной кооперации, сельского хозяйства, транспорта, межрегиональных и гуманитарных обменов.

«В ходе беседы была отмечена необходимость активизации деятельности Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы, а также Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству и Совета руководителей приграничных регионов», говорится в сообщении.

Главы государства также подчеркнули важность продолжения тесной координации и содействия в вопросах противодействия последствиям распространения коронавирусной инфекции.

Кроме этого, Шавкат Мирзиёев вновь подтвердил, что «Узбекистан всесторонне поддерживает братский народ Кыргызстана в его стремлении к мирному и стабильному развитию, благополучию и процветанию».

Садыр Жапаров 14 ноября представил в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов пакет документов для выдвижения своей кандидатуры на должность президента Кыргызстана. Досрочные выборы президента страны назначены на 10 января 2021 года.

Напомним, ранее стало известно, что Узбекистан и Казахстан окажут экономическую и гуманитарную помощь Кыргызстану.