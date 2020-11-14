Грамотно выбранная локация — это ключ, открывающий дверь к успеху и многомиллионным оборотам бизнеса.

Современный бизнес-центр Boulevard расположен в выгодной и престижной локации столицы — на территории международного делового центра Tashkent City. Здесь в окружении сотен тысяч квадратных метров высококлассной жилой недвижимости, пятизвездочных отелей, огромных гипермаркетов, торговых и финансовых центров он является трамплином к гарантированному успеху любого коммерческого бизнеса.

Первый этаж бизнес-пространства предусматривает 14 коммерческих помещений площадью от 111 до 205 кв. м. Их панорамные окна выходят на живописный парк и грандиозный фонтан Tashkent City.

Но особенными их делает не только локация. Семиметровые потолки позволят будущим владельцам сделать двухуровневое помещение. А это фактически увеличивает площадь приобретенной недвижимости за те же деньги. Также помещения оснащены центральной системой вентиляции и кондиционирования воздуха, современными инженерными системами и комплексной системой безопасности.





На втором этаже БЦ Boulevard расположится 16 офисных помещений с готовым ремонтом. Преимуществом является и оптимизированный охраняемый подземный паркинг, где гости и клиенты смогут оставлять свои автомобили.

За подробной информацией можно обратиться в офис продаж Dream City Development. Здесь эксперты по высококлассной недвижимости помогут подобрать подходящий вариант.

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