Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев прокомментировал появление аудиозаписи с голосом хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова.

Как мы писали, накануне в сети появилось аудио, на котором Шухрат Абдурахманов говорит, что «посадил» на 15 суток трех женщин за то, что они говорили «противные слова представителю президента». Кроме того, хоким рассказал о пресс-конференции, на которой он угрожал журналистам. В пресс-службе администрации области заявили, что запись была сделана два года назад.

При этом в соцсетях сообщается, что инцидент с женщинами произошел 26 октября, когда несколько людей собрались у здания областного хокимията, чтобы сообщить о проблемах с углем, социальным обеспечением и ценах на продукты. Тогда пресс-служба хокимията заявила, что неизвестный распространил недостоверную информацию о том, что хоким Шухрат Абдурахманов проводит личный прием граждан, что привело к «беспорядкам из-за несоблюдения гражданами правил безопасности дорожного движения».

Расул Кушербаев написал: «Слишком много власти в руках одного человека ведет к ошибкам, которые дорого обходятся другим. Более того, это настоящая трагедия, если этот человек далек от воспитания, не имеет культуры общения, малообразован и является лицемером».

По мнению депутата, грубость многих чиновников и принцип «плюнуть на закон и посадить кого-либо на 15 суток» — это не новая форма правления.

«Я вижу в этом следствие политики ленинской революции: „Дать власть, управление крестьянам и бедным“. Приход к власти в свое время группы слабых людей, не обладающих знаниями и способностями работать с людьми, естественным образом привел к созданию „института“ управления путем запугивания, оскорблений и угроз. И методы этого „института“ до сих пор дают у нас свои плоды», — заявил парламентарий.

«В случае с хокимом Андижана не имеет значения, когда губернатор это сказал, важно, что он, будучи верным преемником „школы управления“, инициированной Лениным, остается соответствующим феодальной эпохе человеком, который установил абсолютную власть представительной власти над судебным органами», — добавил депутат.

Он назвал ситуацию «безобразной и постыдной» в то время, когда Узбекистан выступает перед миром, борясь за права человека, принудительный труд и т. д.

«По крайней мере, ради демократии хоким мог и не хвастаться тем, что он является „абсолютным хокимом“ Андижана. Мы и так знаем, что вы „молодцы“»! — написал Расул Кушербаев.