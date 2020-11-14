Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев прокомментировал появление аудиозаписи с голосом хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова.
Как мы писали, накануне в сети появилось аудио, на котором Шухрат Абдурахманов говорит, что «посадил» на 15 суток трех женщин за то, что они говорили «противные слова представителю президента». Кроме того, хоким рассказал о пресс-конференции, на которой он угрожал журналистам. В пресс-службе администрации области заявили, что запись была сделана два года назад.
При этом в соцсетях сообщается, что инцидент с женщинами произошел 26 октября, когда несколько людей собрались у здания областного хокимията, чтобы сообщить о проблемах с углем, социальным обеспечением и ценах на продукты. Тогда пресс-служба хокимията заявила, что неизвестный распространил недостоверную информацию о том, что хоким Шухрат Абдурахманов проводит личный прием граждан, что привело к «беспорядкам из-за несоблюдения гражданами правил безопасности дорожного движения».
Расул Кушербаев написал: «Слишком много власти в руках одного человека ведет к ошибкам, которые дорого обходятся другим. Более того, это настоящая трагедия, если этот человек далек от воспитания, не имеет культуры общения, малообразован и является лицемером».
По мнению депутата, грубость многих чиновников и принцип «плюнуть на закон и посадить кого-либо на 15 суток» — это не новая форма правления.
«Я вижу в этом следствие политики ленинской революции: „Дать власть, управление крестьянам и бедным“. Приход к власти в свое время группы слабых людей, не обладающих знаниями и способностями работать с людьми, естественным образом привел к созданию „института“ управления путем запугивания, оскорблений и угроз. И методы этого „института“ до сих пор дают у нас свои плоды», — заявил парламентарий.
«В случае с хокимом Андижана не имеет значения, когда губернатор это сказал, важно, что он, будучи верным преемником „школы управления“, инициированной Лениным, остается соответствующим феодальной эпохе человеком, который установил абсолютную власть представительной власти над судебным органами», — добавил депутат.
Он назвал ситуацию «безобразной и постыдной» в то время, когда Узбекистан выступает перед миром, борясь за права человека, принудительный труд
«По крайней мере, ради демократии хоким мог и не хвастаться тем, что он является „абсолютным хокимом“ Андижана. Мы и так знаем, что вы „молодцы“»! — написал Расул Кушербаев.
Иван Застава
Депутат Расул Кушербаев должен был бы обратить внимание не на конкретный случай, а на общий уровень владения риторикой и работой с общественностью со стороны чиновников. Я не знаю насколько Расул Кушербаев сам способен контролировать свои высказывания, но мне понятно, что проблема эта системная и решать ее надо системно отправляя чиновников на соответствующие курсы и экзаменовать.
Alex
Молодец
Вазген Ксеракопян
Пока не начнет народ выбирать своих именно народных хокимов из своего родного города или области, которой знает местные проблемы и живёт там, которому при встрече народ может высказать свои пожелания, может тогда хокимы поймут кто в доме хозяин и на чьи деньги они живут. А то у них свой мир и фантазии. Раз их назначает государство то народ для них никто. Он для них Ничто.
Вазген Ксеракопян
Выбирать их надо на два года. Потом перевыборы. Чтоб не ахамели.
Тамара Аристархова
Спасибо за реакцию. Сказано правильно. Но, причём тут Ленин? Мы больше 30 лет независимы, у нас 30 лет свой путь и своя реформа. В то время народ сам выбирал себе председателей колхоза. А нынешних кто выбирал?
Davron Akramov
В Государственной Стратегии развития одним из пунктов было построение правового государства, либерализация уголовного права, независимости судов и тд. Сегодня получается что силовики подчиняются не закону, а хокиму на местах. Откат в феодализм.
Тамара Аристархова
В пресс-службе администрации области, видать, не впервой. “отмазались. Работают по “ленински"?
Renat Akchurin
Какой Ленин? Какие крестьяне?
У нас не Ленин во власти, это раз. Мы не в Советском Союзе, это два. И что там депутаты собираются инициировать против хокима Андижанской области? Или опять только слова типа “критики“? Это три.
Нормальный депутат подает запрос в органы правопорядка и доводит дело до суда. Иначе любой представитель исполнительной власти будет чувствовать свою “особенность“ над судебной властью после безнаказанности данного хокима.