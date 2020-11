Предлагаем на этих выходных сводить детей на мультфильм «Академия монстров», посмотреть кинокомикс Marvel в Some More Coffeeshop, повеселиться на «Пижамной вечеринке» в Baden pub, насладиться джазовой музыкой в Chill out, принять участие в праздничном велодвижении, обучиться гончарному мастерству в Human House или выбрать другие мероприятия из нашей традиционной подборки.